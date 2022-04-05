إعلام عبري: الإمارات تحكم بإعدام سيدة إسرائيلية بتهمة حيازة المخدرات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن القضاء الإماراتي أصدر حكماً بالإعدام بحق سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من مخدر ”الكوكائين“.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن هذا الحكم بحق المواطنة الإسرائيلية (فداء كيوان – 43 عاماً)، صدر الأسبوع الماضي.

وأكدت القناة الإسرائيلية أنه من المرجح أن يتم الاستئناف عن قرار العقوبة، وأن تُستبدَل به عقوبة السجن الفعلي لسنوات طويلة.

وأوضحت القناة أيضا أن هذه المواطنة من سكان مدينة حيفا، شمال إسرائيل، وقد كانت تقطن في دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت القناة أن المحكمة الإماراتية أصدرت الحكم بالإعدام شنقاً على المواطنة الإسرائيلية، مشيرة أن هذا الحكم ”نادر“.

وقد أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في مدينة القدس، بأنها على علم بالقضية، وأنها على اتصال مع الجهات المسؤولة ومع عائلة المواطنة الإسرائيلية المحكوم عليها بالإعدام، وفق ما ذكرته القناة العبرية.

وبينت الخارجية الإسرائيلية، أنها تعرف القضية وتعالجها من خلال دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج في شعبة القنصلية في الإمارات.

ونقلت القناة العبرية عن عائلة المواطنة الإسرائيلية، أنها لم تكن ضالعة في الاتجار بالمخدرات، ولم يكن لها أي علم بوجود المخدرات في الشقة التي كانت تقطن فيها.

وأشار أبناء عائلة المواطنة الإسرائيلية المتهمة، إلى أنه ”تم توريطها في القضية من جانب أشخاص آخرين“، وفق ما ذكرته القناة.

واعتُقلت المواطنة الإسرائيلية قبل نحو عام. بعد أن ضُبطت في حقيبتها المخدرات، كما أنها تمتلك أستوديو للتصوير الفوتوغرافي“، وفق ما ذكرته القناة ”12“ العبرية.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيراً للمواطنين الإسرائيليين الذين ينوون زيارة دولة الإمارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات.

ووفق القناة العبرية، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد نصحت المواطنين الإسرائيليين بعدم مخالفة القانون المتعلق بالمخدرات في الإمارات.

وكانت إسرائيل قد وقعت في أيلول/سبتمبر 2020 وبرعاية أمريكية، اتفاقية لتطبيع العلاقات مع الإمارات، وبلغ إجمالي التبادل التجاري بينهما العام الماضي نحو 900 مليون دولار وفقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية.