السعودية.. فتح تحقيق بعد أنباء عن فصل جمعية خيرية لسعوديين ورفع راتب وافد

فتح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، تحقيقا بعد جدل بشأن معلومات متداولة عن قيام جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم في عنيزة، بفصل عدد من الموظفين السعوديين ورفع راتب وافد من جنسية عربية.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فقد نفى مدير الجمعية عبدالعزيز الشبل، المعلومات المتداولة، مؤكدا أنهم قاموا بتقديم كافة الأدلة المطلوبة في هذا الخصوص لفرع الموارد البشرية.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر لـ“عكاظ“ أن الجمعية المعنية قامت بتخفيض مكافأة معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم (بنين) إلى 500 ريال (135 دولار)، فيما أبقت على مكافأة فرع (الإناث) دون تخفيض.

وكانت أنباء متداولة تشير إلى قيام الجمعية الخيرية برفع راتب وافد عربي يشغل وظيفة إدارية إلى 13 ألف ريال (3510 دولارات)، في الوقت الذي أقدمت فيه الجمعية على فصل عدد من الموظفين السعوديين تعسفيا، وسط أنباء عن كسب أحدهم لقرار لصالحه من المحكمة.

وبحسب المتداول، فإن مواطنا اكتسب حكما قطعيا من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة القصيم بإلزام الجمعية المعنية بدفع أكثر من 22 ألف ريال (5940 دولار)؛ وذلك تعويضا عن الفصل التعسفي والأجور المتأخرة والإجازات ونهاية الخدمة.

وذكر مصدر أنه تعاقب على وظيفة المدير التنفيذي 8 أشخاص خلال 4 أعوام في الجمعية الخيرية، أحدهم لم يكمل أسبوعا واحدا، ومنهم 2 أعضاء في مجلس الإدارة، لافتا إلى أن الجمعية تعاني من تضخم المبالغ للموظفين الإداريين؛ الأمر الذي تسبب في تخفيض رواتب معلمي حلقات التحفيظ (بنين) دون أن يطبق الأمر ذاته على حلقات تحفيظ الإناث، كما خفضت ميزانية حلقات التحفيظ.

بدوره، شدد المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي على أن قانون العمل السعودي أوجب على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.

كما أوجب أن يكون الوافد من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين الذين تحتاج إليهم البلاد، وفقًا للمادة 33 من نظام العمل.

وجعل نظام العمل للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة طبقًا للمادة 35 منه.