مصر.. القبض على أخصائية تخسيس شهيرة بتهمة النصب

ألقت مباحث المصنفات في مصر مساء الإثنين، القبض على أخصائية التخسيس دعاء سهيل، من منزلها بالعاصمة المصرية القاهرة، بتهمة النصب على المواطنين والترويج لأدوية مجهولة المصدر، وغير مرخصة من وزارة الصحة المصرية.

وورد بلاغ إلى مباحث المصنفات بأن أخصائية تخسيس تدعى دعاء سهيل، تقوم بالنصب على المواطنين، وايهامهم بأنها قادرة على التخسيس بمجموعة من الأعشاب الطبيعية، التي لا تضر، والحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، على عكس الواقع، وذلك من خلال ظهورها بالعديد من البرامج التليفزيونية، حيث تقوم بشراء مساحة عبر الفضائيات للترويج لأدويتها غير المرخصة.

وقامت المباحث بالتعاون مع وزارة الصحة بالتحريات حول المتهمة، والتي أثبتت أن الادوية والأعشاب التي تروج لها مجهولة المصدر، وغير مرخصة من وزارة الصحة، وأن ”سهيل“ تدعي كذبا أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة، وهذا غير صحيح، كما أنها تدعي أنها مؤسسة مبادرة التخسيس أون لاين.

كما ادعت دعاء سهيل أنها خبيرة في مجال التغذية، وحاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، لمقاومة أضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة، من خلال أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة، وهذه الادعاءات منافية للحقيقة.

ويأتي قرار القبض على دعاء سهيل بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر المشهور إعلاميا بـ ”طبيب الكركمين“، في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة، لحيازته أعشابا وأدوية مجهولة المصدر، وذلك بعد تضرر العديد ممن استخدموا الأعشاب التي أعلن عنها، واتهموه بالنصب والاحتيال من أجل التربح.

وألقي القبض على أبو النصر بعد ورود عدة بلاغات ضد الصيدلي الشهير، تفيد باستخدامه أعشابا وأدوية مجهولة المصدر، وغير مصرح بها من وزارة الصحة، والترويج والإعلان عنها خلال القنوات الفضائية، لتحقيق أرباح مالية كبيرة.

وقدم ”طبيب الكركمين“ للمحاكمة، وتم الحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام، وذلك بعد 24 ساعة من القبض عليه.

وجاء حكم محكمة جنح الدقي ضد الطبيب بتهمة إدانته بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص، وبيع سلع مجهولة المصدر، إلى جانب تداول أدوية ومستحضرات لم تحصل على التصريح المطلوب من وزارة الصحة.