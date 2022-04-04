الداعية السعودي عادل الكلباني يلجأ للقضاء بسبب تقليده في برنامج كوميدي

أكد الداعية السعودي عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، عزمه اللجوء إلى القضاء على خلفية تقليده ببرنامج ”ستوديو 22“ الكوميدي، الذي بدأ بثه عبر محطة mbc1 منذ مطلع شهر رمضان.

وأبدى الداعية الكلباني خلال لقاء له في برنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة (SBC)، استياءه من تقليد شخصيته في استديو 22 الذي يشارك فيه نخبة من النجوم، وتجري أحداثه في إطار كوميدي يعتمد على تقليد مشاهير وشخصيات معروفة.

وقال الكلباني ”إنه شاهد مقتطفات من الحلقة التي جسدت شخصيته وقرأ بعض التغريدات بشأنها، وتواصل مع القائمين على العمل عبر ”تويتر“ وأبلغهم بعزمه اللجوء إلى القضاء“.

ورأى الكلباني أن ما جاء في الحلقة والتقليد ”إساءة له وسخرية منه بعيدة عن الكوميديا الخفيفة والإسقاط“، مؤكدا بأنه مُصِر على اللجوء إلى القضاء.

وأشار الداعية الشهير إلى أن ”العمل تضمن ألفاظا نابية، كما أنه تطرق إلى تقليد عمل وطني وهي الإعلانات التي شارك فيها الكلباني في موسم الرياض“، معتبرا أن التقليد ”أساء له ولتلك الإعلانات الوطنية“.

وكان الممثل السعودي خالد الفراج قد ظهر في حلقة برنامج ”استوديو 22“ كمقدّم برنامج استضاف خلاله شخصا جسّد شخصية الشيخ عادل الكلباني والذي اختير له اسم (حلبان الحلباني).

ويغادر مجسّد شخصية الشيخ الكلباني البرنامج لأكثر من مرة، للمشاركة بإعلانات، قبل أن يختم الحلقة بالتسويق لبعض المنتجات، في إشارة إلى تكرار مشاركة الشيخ الكلباني بالإعلانات.

يذكر أن برنامج ”استوديو 22“ عمل اجتماعي كوميدي، تدور أحداثه حول محاولة مدير قناة فضائية إنقاذ قناته من الإفلاس باللجوء إلى مشاهير للمشاركة بتقديم برامج منوعة أو المشاركة فيها كضيوف.

والعمل من إخراج محمد دحام الشمري، وتمثيل نخبة من الفنانين منهم عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، حبيب الحبيب، خالد الفراج، ريم عبدالله وآخرين.

وكان الكلباني قد شارك في إعلانين في الأشهر القليلة الماضية للترويج لـ ”موسم الرياض“ الترفيهي الذي اختُتمت فعالياته مؤخرا.

وظهر الكلباني في الإعلان الأول للترويج للعبة ”كومبات فيلد“ في موسم الرياض، وعلق حينها بالقول: ”يمديني أروح هوليوود؟“.

بينما ظهر في الإعلان الثاني إلى جانب عدد من الفنانين السعوديين أبرزهم عبدالله السدحان وفهد الحيان والفنانة إلهام علي، للترويج للموسم الترفيهي بإعلان مستوحى من المسلسل الشهير ”صراع العروش“.