حكم نهائي بسجن ممثل كويتي شهير بقضية مخدرات

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن ممثل كويتي شهير، 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 2000 دينار (6500 دولار) في قضية تعاطي وحيازة مواد مخدرة.

ويأتي حكم التمييز وهو حكم نهائي مؤيدا لحكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية قبل 5 أشهر.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد تم ضبط الممثل بعد وصوله إلى مطار الكويت بالمواد المخدرة، إلا أنه أنكر الاتهام المسند إليه، وهو حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.

وأوضحت أن ”التحقيقات معه كشفت أنه أصبح مدمنا أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية“.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم الممثل المشهور، في حين أشارت حسابات إخبارية إلى أنه ”هو الممثل الشاب علي كاكولي، الذي قيل بأنه تم الإفراج عنه مؤخرا بالعفو الأميري“.

محكمة التمييز تؤيد حبس الفنان علي كاكولي المُفرج عنه في العفو الأميري. pic.twitter.com/UMeRpKHBaf — المجلس (@Almajlliss) April 4, 2022

وأوضح حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت، أن ”الممثل المتهم خرج مؤخرا من السجن عقب شموله بالعفو الأميري، ولن يعود إلى السجن حاليا وستُسجل عليه سابقة“.

وقبل أسبوعين، أكدت حسابات إخبارية محلية، خروج الفنان علي كاكولي من السجن، عقب شموله بعفو أميري صدر بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي شمل مئات السجناء، بينهم مواطنون ووافدون.

ونشر حساب الفنان علي كاكولي على ”إنستغرام“ عبر خاصية الستوري، التهاني التي قدمها له الفنانون، الذين غلبت على تعليقاتهم عبارة ”الحمد لله على السلامة“، دون كشف تفاصيل أخرى بشأن قضيته.

وبدأت قضية الفنان كاكولي، منذ منتصف العام 2021، حيث أشارت صحف محلية آنذاك إلى ضبط فنان مشهور لتورطه بقضية مخدرات، واكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“ دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

وأكدت حسابات إخبارية محلية أخرى، أن المتهم هو الفنان الشاب علي كاكولي، الذي غاب عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين، قبل أن يعود إلى نشر الصور مؤخراً عبر خاصية ”الستوري“ في حسابه على ”إنستغرام“.

وبدأت محاكمة الفنان كاكولي، منذ آب/ أغسطس الماضي، حيث صدر أول حكم عن محكمة الجنايات، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسجنه 5 أعوام، وتغريمه 5 آلاف دينار (16.6 ألف دولار)، قبل أن يتم تخفيف الحكم.

وعلي كاكولي ممثل ومغن كويتي، وهو في الثلاثينيات من عمره، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق كاكولي قبل عام أغنية باللهجة المصرية، بعنوان ”النفخة الكدابة“.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، وتُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، تصل أحيانًا إلى الإعدام، والسجن المؤبد.