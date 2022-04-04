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بالتزامن مع حملة ضد الإجراءات.. أمر رسمي بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش في الكويت
تاريخ النشر: 04 أبريل 2022 3:12 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2022 4:15 GMT

بالتزامن مع حملة ضد الإجراءات.. أمر رسمي بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش في الكويت

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمراً بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش، تزامناً مع إطلاق النشطاء

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمراً بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش، تزامناً مع إطلاق النشطاء حملة لاستنكار الإجراءات التي يتخذها بعض رجال الأمن عند ضبط المواطنين الصادر بحقهم أوامر ضبط أو تفتيش منازلهم.

وأشار القرار الصادر الذي تم نشره عبر حساب وزارة الداخلية في ”تويتر“ إلى محاسبة المقصرين بتنفيذ التعميم الصادر لضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية.

وحدد التعميم الذي صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي آليات أكثر انضباطاً في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية وبما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة بالحدود التي تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.

ومن تلك الضوابط التقيد بأحكام القوانين واللوائح والأوامر الصادرة إليهم من جهات الاختصاص المقررة قانونا، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقا للضوابط المقررة، وأن يكون تفتيش المساكن نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز دخولها ليلا أو بدون استئذان إلا إذا وجد المحقق أن ظرف الاستعجال يستوجب ذلك.

وأشاد نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار وزير الداخلية بمحاسبة متجاوزي القوانين والضوابط، سيما أن هذا الإجراء اتُخذ عقب ساعات من تداول النشطاء معلومات تفيد بضبط مواطن في ساعة متأخرة من الليل بسبب تغريدات دوَنها عبر ”تويتر“.

وسرد النشطاء بعض المعلومات حول المواطن الذي تم ضبطه، وقيل بأنه يُدعى ”عبدالله دشتي“، وتم اقتحام منزله فجر يوم أمس الأحد، بسبب تغريدات ناقدة، دون الكشف عن تفاصيل تلك التغريدات.

وأطلق النشطاء وسماً حمل اسم المواطن دشتي، عبَروا خلاله عن استنكارهم لما تعرَض له من إجراءات وضبط من داخل منزله، وأشاروا إلى أحقية المواطنين بالتعبير عن رأيهم وفق ما كفله لهم الدستور الكويتي.

ولم تعلق وزارة الداخلية حتى إعداد التقرير على هذه القضية وما تداوله النشطاء من معلومات بشأن ضبط مواطن بسبب تغريدات.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الالكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الالكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويقول البعض ”إن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها (اختراق المواقع الالكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وكانت الحكومة قد وافقت في نيسان/ إبريل العام 2021 على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.

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