بالتزامن مع حملة ضد الإجراءات.. أمر رسمي بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش في الكويت

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمراً بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش، تزامناً مع إطلاق النشطاء حملة لاستنكار الإجراءات التي يتخذها بعض رجال الأمن عند ضبط المواطنين الصادر بحقهم أوامر ضبط أو تفتيش منازلهم.

وأشار القرار الصادر الذي تم نشره عبر حساب وزارة الداخلية في ”تويتر“ إلى محاسبة المقصرين بتنفيذ التعميم الصادر لضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية.

الإعلام الأمني:

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يأمر بمحاسبة المقصرين بتنفيذ التعميم الصادر لضوابط اعمال الضبط والاحضار والتفتيش ودخول الاماكن السكنية. pic.twitter.com/JqNycUGDV3 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 3, 2022

وحدد التعميم الذي صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي آليات أكثر انضباطاً في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية وبما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة بالحدود التي تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.

ومن تلك الضوابط التقيد بأحكام القوانين واللوائح والأوامر الصادرة إليهم من جهات الاختصاص المقررة قانونا، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقا للضوابط المقررة، وأن يكون تفتيش المساكن نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز دخولها ليلا أو بدون استئذان إلا إذا وجد المحقق أن ظرف الاستعجال يستوجب ذلك.

وأشاد نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقرار وزير الداخلية بمحاسبة متجاوزي القوانين والضوابط، سيما أن هذا الإجراء اتُخذ عقب ساعات من تداول النشطاء معلومات تفيد بضبط مواطن في ساعة متأخرة من الليل بسبب تغريدات دوَنها عبر ”تويتر“.

نشيد بقيام النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخليه بإصدار أوامره بمحاسبة الذين لايحترمون الدستور والقانون ولا يحترمون حرمة المساكن ونتمني أن يتبعه العمل الفوري بتطهير جميع أجهزة وزارة الداخليه من بعض القيادات الفاسده#الحرية_للمواطن_عبدالله_دشتي — شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) April 3, 2022

وسرد النشطاء بعض المعلومات حول المواطن الذي تم ضبطه، وقيل بأنه يُدعى ”عبدالله دشتي“، وتم اقتحام منزله فجر يوم أمس الأحد، بسبب تغريدات ناقدة، دون الكشف عن تفاصيل تلك التغريدات.

رسالة لمعالي وزير الداخلية

الشيخ احمد النواف

اخونا عبدالله دشتي تم اقتحام منزله الساعه ٢ الفجر و التعسف معه على موضوع تغريده !! لن نقبل هذا الأمر لو على ارقابنا كرامة المواطن خط احمر حفظها له الدستور …

الجزء ١#الحرية_للمواطن_عبدالله_دشتي pic.twitter.com/V9vqaCPgyc — محمد راشد العجمي (@MRMkuwaiti) April 3, 2022

وأطلق النشطاء وسماً حمل اسم المواطن دشتي، عبَروا خلاله عن استنكارهم لما تعرَض له من إجراءات وضبط من داخل منزله، وأشاروا إلى أحقية المواطنين بالتعبير عن رأيهم وفق ما كفله لهم الدستور الكويتي.

جريمة مغرد وتغريد لا تستدعي اقتحام المنازل التي لها حرمات كفلها الدستور وحماها القانون وعلى الداخلية احترامها وقد كان لنا السبق في تقديم عدة اقتراحات لتعديل قانون الجرائم الالكترونية الا انها لم ترى النور واليوم نحن أحوج ما نكون الى سرعة اقراها #الحرية_للمواطن_عبدالله_دشتي — د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) April 3, 2022

اقتحام المنازل مرفوض

ترويع الاهالي مرفوض

القاء القبض بسبب تغريدة مرفوض بامكانكم استدعاءه مالم يكن في جريمة مشهودة‼️

،#الحرية_للمواطن_عبدالله_دشتي — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) April 3, 2022

ولم تعلق وزارة الداخلية حتى إعداد التقرير على هذه القضية وما تداوله النشطاء من معلومات بشأن ضبط مواطن بسبب تغريدات.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الالكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الالكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويقول البعض ”إن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها (اختراق المواقع الالكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وكانت الحكومة قد وافقت في نيسان/ إبريل العام 2021 على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.