المغرب.. القبض على "طبيب الفقراء" وزوجته بتهمة الاحتيال

ألقت السلطات المغربية القبض على الدكتور الحسن التازي، أشهر جراح تجميل في المغرب، إضافة إلى 8 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على فاعلي الخير للاستيلاء على تبرعاتهم، واللجوء إلى تزوير فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وتمت إحالة المشتبه بهم يوم السبت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بينهم زوجة الدكتور المشهور بلقب ”طبيب الفقراء“ وشقيقه حسب ”شوف تيفي ، إضافة إلى أشخاص يعملون في مصحته المعروفة بمدينة الدار البيضاء.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن بالمغرب يوم الأحد، أن ”المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين، تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة.“

على أن ”يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.“

وأضاف البيان أن ”الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.“

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة ، بحيث تقرر ”متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.“

وذكر موقع ”صوت العدالة“ المغربي، أن زوجة الدكتور التازي، ”كان تتلقى أزيد من 20 مليون سنتيم ( حوالي 20 الف دولار) بشكل يومي، من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم.“

وأشار ذات المصدر أن الزوجة وقعت في حالة إغماء خلال عملية توقيفها، وادعت أنها تعاني من أعراض نفسية وعقلية.

و الدكتور الحسن التازي معروف في المغرب بإجرائه جراحات تجميلية مجانية لصالح الحالات المعوزة،وقد حصل السنة الماضية على الوسام الملكي للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة.