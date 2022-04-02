الإمارات.. تغريم فتاة 5 آلاف دولار بسبب "صورة كلب"

تسببت صورة كلب أرسلتها فتاة في دولة الإمارات إلى شاب بتغريمها مبلغ 20 ألف درهم (ما يعادل 5400 دولار)؛ بعدما اعتبرتها المحكمة إهانة للشاب.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، إلى قيام فتاة بشتم شاب عن طريق تطبيق ”واتس أب“ وإرسال صورة كلب له لتشبيهه بتلك الصورة؛ الأمر الذي دفعه لرفع دعوى.

وألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، فتاة بأن تؤدي إلى شاب 10 آلاف درهم؛ تعويضا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته نتيجة سبها له، وذلك بعد أن تمت إدانتها عن التهمة نفسها بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.

وكان الشاب قد طالب بدعوى التعويض التي رفعها، بإلزام الفتاة بأن تؤدي له مبلغ 51 ألف درهم (ما يعادل 13,884 دولار)؛ تعويضا جابرا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.

وأفاد الشاب في دعواه بأن الفتاة سبته بما يخدش شرفه، وأرسلت له صورة كلب عبر ”واتس أب“ وشبهته بتلك الصورة، مشيرا إلى أن الفتاة تمت إدانتها بموجب حكم جزائي؛ الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعوى التعويض.

وأفادت المحكمة بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته الفتاة هو سب المدعي عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي ”واتس أب“ بإرسالها صورة كلب وتشبيهه به، وقد أُدينت بتلك التهمة في القضية الجزائية.

وسبق أن نوهت النيابة العامة إلى أنه وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت، ويعد ظرفا مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.