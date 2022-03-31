ضبط سعودي وضع إعلانا وهميا عن "منصة حكومية" لسرقة العملاء

ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على مواطن ارتكب عدداً من الحوادث الاحتيالية.

وأكد الأمن العام في بيان مقتضب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن المتهم وضع إعلانات وهمية على أحد المواقع الإلكترونية، بهدف سرقة العملاء.

وأوضح أن المواطن المحتال ادعى تقديمه خدمات في تسهيل التسجيل في إحدى المنصات الحكومية، لغرض سرقة بيانات الدخول إلى المنصة، ثم تنفيذ عمليات من خلالها.

وأضاف أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيما لم يتم الكشف عن طبيعة العمليات الاحتيالية التي قام بها المواطن في المنصة.

وقبل نحو أسبوع، تمكنت الجهات الأمنية من الوصول إلى شبكة احتيال محترفة في سرقة البيانات الشخصية الحساسة، بما في ذلك بيانات الحسابات البنكية وسحب الأموال منها، وأوقفتهم تمهيداً لمحاكمتهم.

ونشر أفراد الشبكة روابط وهمية لمواقع إلكترونية وتطبيقات هواتف ذكية تنتحل صفة مواقع وتطبيقات حكومية، بما فيها تطبيق ”أبشر“ الشهير.

وقالت شرطة منطقة الرياض إن الموقوفين نشروا روابط وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية للخدمات الإلكترونية، بهدف الاحتيال والحصول على بيانات الدخول الشخصية والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت شرطة الرياض، في بيان، أنها قبضت على أربعة أشخاص، مواطن سعودي، ومقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية المصرية، متورطين في الاحتيال.

وأوضحت الشرطة أن أشخاصاً خارج المملكة هم متورطون في الشبكة أيضاً من خلال مساعدة المحتالين الأربعة.

ولم يحدد البيان ما إذا كانت شبكة الاحتيال نجحت في الإيقاع بضحايا وعددهم والمبالغ التي تم سحبها من حساباتهم البنكية.

وتوصي وزارة الداخلية السعودية التي تدير التطبيق، مستخدميه على الدوام بالتنبه من محتالين يستغلون عدم معرفة البعض بالتعامل مع الخدمات التي يقدمها التطبيق، ويعرضون تقديم خدماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو يزعمون القدرة على تقديم خدمات ممنوعة.

ويعيش في السعودية قرابة 33 مليون نسمة، نحو 13 مليون نسمة منهم أجانب من مختلف دول العالم، ويتحدثون لغات مختلفة، بينما تعتمد المملكة بشكل متزايد على التطبيقات الذكية والتطور التقني في تقديم الخدمات.