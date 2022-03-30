لماذا يتخاصم العرب في المهجر؟

”ابتعد عن العرب في بلاد الغربة..“ عبارةٌ كثيرا ما يتلقاها المهاجر في أول أيام غربته على هيئة تحذير وتنبيه من مغترب قديم، عانى ما عاناه في المهجر، ليحذر أقرانه المستجدين من صفعات ”عربية“ ذاق مرارتها على أراض أجنبية.

هذا التحذير، يحاول البعض تغليفه بقناع لطيف يخفف من خشونته، فيخلق له مبررا وهو ضرورة الانخراط بالمجتمع الأجنبي على حساب النظراء العرب، أما البعض الآخر فيقوله جهورا ويرفق معه قصصا عن خيبات كثيرة أثمرت عنها صداقاته مع العرب في الغربة.

ثرثرة مدوية

أمجد البلخي (41 عاما) مغترب سوري في ألمانيا منذ 20 عاما يقول لـ ”إرم نيوز“: ”التعميم لغة الجهلاء، بالتأكيد هناك عرب لطفاء ومفيدون في الغربة، لكنني أجزم أن أغلب من عاصرتهم في غربتي يجمعون على حقيقة أن العرب لا يمكن أن يعيشوا دون إلحاق الضرر ببعضهم البعض دائما“.

الضرر الذي يتحدث أمجد تتفاوت شدته بين حادثة وأخرى، فيمكن أن يكون على هيئة نميمة أو وشاية ومن الممكن أن يصل إلى حد قطع الرزق أو العبث بمستقبل الآخر.

يضيف البلخي: ”نحن قوم كبرنا على الحروب والفقر والنزاعات، ولا شك أن هذا ما أدى إلى تلك الممارسات، هذا فضلا عن السلوكيات الاجتماعية التي نصطحبها معنا إلى الغربة، ونجد لها بيئة خصبة في التجمعات العربية، مثل الثرثرة وتناقل الحكايا غير الصحيحة والغيرة ونصب المكائد“.

ولا ينكر جورج بلدي (44 عاما) اللبناني الذي يعيش في فرنسا منذ 10 أعوام، أهمية اللّمة العربية في الغربة، ويؤكد أنها تُثلج صدر المغترب، وتسافر به إلى فسحة جميلة من رائحة الوطن، لكن تكلفة الانخراط في هذه اللحمة العربية باهظة.

ويقول المهندس اللبناني لـ“إرم نيوز“: ”اللغة العربية تطرب أذن المغترب في المهجر، والجلسات العربية لها نكهة خاصة، لكنها في الوقت ذاته تفرز العديد من المشاكل والمناكفات بين العرب“.

لا رأي آخر

الشرخ السياسي الذي يشوب معظم بلاد الشرق الأوسط له وقعه في هذا الموضوع، وهنا يتحدث ستوري الموصلي (55 عاما) عراقي يحمل الجنسية الهولندية لـ ”إرم نيوز“: ”لا تخلو جمعة عربية هنا في هولندا من نقاش سياسي كثيرا ما يحتدم ويسفر عن مشكلة أو شقاق، وفي بعض الأحيان ينسحب هذا الشقاق إلى العمل ويؤثر عليه، وهنا تبدأ الخلافات التي تكون عواقبها وخيمة، تصل إلى حد ترك العمل“.

وتقول أستاذة علم النفس في جامعة دمشق ريم العبدو: ”العرب المهاجرون، ولدوا في بلاد هي مضرب مثل للحروب والتشرد وتدمير مقومات الحياة، ونسبة كبيرة منهم مهجّرو حروب عاصروا ما عصروه من عمليات قتل وتدمير وتشريد واعتقال وتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذا كله يؤثر من الناحية النفسية على سلوك الإنسان تجاه الآخر“.

تضيف الباحثة النفسية: ”الثرثرة وتناقل الأحاديث هي طقوس يمارسها العرب بحق بعضهم البعض، وهي سلوكيات يشربونها منذ تنشئتهم لذلك لا يمكن أن ينعتقوا عنها عندما يسافرون، وهذه السلوكيات ستثمر في نهاية المطاف إلى العديد من المشاكل، ناهينا عن العراك الناجم عن الآراء السياسية، والقائم على النزعة الإقصائية التي تقول «من ليس معي فهو ضدي»“.

غيرة نجاح

صعوبة تقبل نجاحات الآخرين تتضاعف في الغربة بحسب العبدو، وهو الأمر الذي يولد الخلافات بين العرب تضيف الخبيرة النفسية: ”الصفة المشتركة في العلاقة بين اثنين في الغربة هي شعورهما بأنهما متساويان، هذا الشعور بالتساوي يخلق نوعا من التوازن في العلاقة، أما عندما يتفوق أحدهما على الآخر فإن التوازن يختل وينشئ مشاعر الغيرة، وهذا ما يسبب رواج مقولة إن العربي لا يتمنى الخير لنظيره في الغربة“.

وهنا تأتي معاناة جورج بلدي الذي خسر رزقه بسبب زميله الفلسطيني في العمل، يقول لـ ”إرم نيوز“: ”تعرفت على زميلي يوسف. ز (33 عاما) في شركة مقاولات بمدينة بوردو الفرنسية، وكانت علاقتنا طيبة، لكن بعد أن ترقيت في القسم الذي نعمل به، تغير معي بشكل جذري، وبدأ ينصب لي المكائد ويتصيد أخطائي إلى أن خسرت عملي، الأمر الذي أفسد علاقتنا“.