الإمارات.. لحام يروج لشائعة إصابة منافسه بـ"كورونا" للتأثير على مبيعاته

لجأ لحّام يعمل في ملحمة بمدينة أبوظبي الإماراتية إلى الإضرار بسمعة صاحب ملحمة منافسة له في السوق، بهدف ضرب مبيعاته.

وقام اللحام بترويج شائعة بين زبائن منافسه تفيد بأن أحد عماله مصاب بـ“كورونا“؛ ما أدى لانخفاض مبيعات الأخير، بعد عزوف الزبائن عنه.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، أقام صاحب ”ملحمة“ دعوى قضائية ضد صاحب ملحمة أخرى، طالب بإلزامه بأن يؤدي له مليوني درهم (540 ألف دولار) تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وما فاته من كسب جراء ترويج المدعى عليه للشائعة.

وقال في حيثيات الدعوى إنه يعمل في مجال تصدير واستيراد وبيع اللحوم، وفوجئ بصاحب ملحمة منافسة أنه يرسل رسائل إلى زبائنه، مضمونها أن أحد عمال شركته (المدعية) مصاب بفيروس ”كورونا“، وهو الأمر المخالف للحقيقة، لدفع الزبائن للعزوف عن الملحمة؛ ما تسبب بانخفاض المبيعات لديه.

وأكد أن شركته أصيبت بأضرار مادية ومعنوية من جراء نشر شائعات وأكاذيب؛ ما أثر في العائد المالي للشركة.

وعليه، قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمتضرر مبلغ 150 ألف درهم تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عما أصابه من أضرار، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وبدوره، أقام المدعى عليه دعوى قضائية طعن فيها على الحكم الصادر أمام محكمة نقض أبوظبي وطالب فيها بإلغاء الحكم الذي يقضى بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 150 ألف درهم تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا.

ورفضت محكمة النقض طعن المدعي عليه (المدعي في قضية الطعن)، فيما لفتت في حيثيات الحكم بأن نعي الطاعن على الحكم الجزائي وإن كان قضى بإدانته جاء بأنه لم يقرر صراحة بأن الطاعن هو من أرسل تلك الرسائل، واستند في قضائه على ملكيته للشريحة المرسل منها تلك الرسائل وبعدم تحقق ركن العلم، وأن الإصابة بمرض كورونا لم تعد تجريحًا بأشخاص المصابين به أو إضرارًا بهم، فضلًا عن أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر.

وبموجب المحكمة، فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة؛ ما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملًا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وحكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم والمصروفات، ومبلغ ألف درهم (270 دولارا) أتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.