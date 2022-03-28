"إنتي معلمة" تسجن حمو بيكا وعمر كمال عاما

تسبب فيديو كليب ”إنتي معلمة“ لمؤديي المهرجانات في مصر حمو بيكا وعمرو كمال، بحبسهما عاما، وفق حكم قضائي صدر يوم الإثنين.

وحسب الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، فقد تم أيضا فرض كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه مصري ما يعادل قرابة (570 دولارا) لإيقاف التنفيذ لكل منها، إلى جانب غرامة بنفس المبلغ، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في مصر.

واعتبرت المحكمة أن ”المتهمين تعديا على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو (إنتي معلمة) للرقص والغناء للربح منه“.

وأثار الفيديو كليب جدلا واسعا في مصر حينها، حيث شاركت فيه الراقصة البرازيلية (لوردينا) التي برأتها المحكمة في نفس القضية.

وصدر حكم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد رئيس المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، وبعضوية كل من المستشار محمد مبروك، والمستشار محمد قنديل والمستشار شريف منصور.

وتعود أحداث القضية عندما باشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية في المحكمة الاقتصادية في مصر التحقيقات بقيام كل من ”مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمرو كمال والراقصة البرازيلية لوردينا، ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي“.

ووجهت المحكمة لهم ”تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعية وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها والحصول على أموال مقابل نشرها“.

وحينها أُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتمت إحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية.

يشار إلى أن حمو بيكا شهد خلال الفترة الماضية عدة مشاكل مع نقابة المهن الموسيقية في مصر على خلفية قرار منعه من الغناء الذي لا يزال سارياً حتى اليوم.

دفع ذلك الفنان لاتهام أعضاء داخل مجلس النقابة دون أن يسميهم خلال تصريحات متلفزة بتلقي رشاوى مالية منه مقابل قيده في النقابة والسماح له بالغناء.

ما حذا بالفنان المصري حلمي عبد الباقي، للتقدم في 14 شباط/فبراير الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد “حمو بيكا“.

وجاء في البلاغ المقدم من عبد الباقي، على خلفية ما وصفها ”إساءة بيكا“ لمجلس نقابة المهن الموسيقية، من خلال تصريحات أدلى بها المطرب في برنامج تلفزيوني.

وكان مطرب المهرجانات قد قال خلال هذه التصريحات، إن ”أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية –دون تسميته– يتلقى أموالا كرشوة لقيد بعض المطربين في النقابة“.