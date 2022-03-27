فيديو صادم لطفلة تدخن سيجارة إلكترونية في السعودية.. والسلطات تتدخل

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية مع مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، ويُظهر طفلة تدخن سيجارة إلكترونية.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية أن ”المركز قال عبر حسابه في تويتر رداً على مغرد: جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك“.

وأثار مقطع الفيديو الصادم غضبا بين أوساط النشطاء السعوديين على مواقع التواصل، لا سيما تويتر، بعد أن ظهرت فيه طفلة تدخن سيجارة إلكترونية.

وطالب رواد موقع التواصل بمعاقبة الشخص الذي قام بجعلها تدخن السيجارة الإلكترونية، والذي يبدو أنه سيدة، بحسب ما يظهر في الفيديو.

وقال حساب على تويتر حمل اسم أبو ماجد العبدالرحيم: ”مصيبة عندما تنزع الرحمة من قلب الأب لا يكفيه أنه يدخن قريب من ابنه وهذا فيه ضرر عليه بل يجعله مدخن.. بصراحة أقرب وصف يطلق عليه مجنون يحتاج أن يتم حجزه مع المجانين لنبعد شره عن من هم حواليه“.

وقال مدون آخر يدعى منصور الزهراني: ”حسبي الله على مين أعطاها السيجارة الإلكترونية“.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2020، تداول ناشطون مقطع فيديو لحادثة مشابهة، حيث ظهر في المقطع أب يجعل طفله يدخن سيجارة إلكترونية.

وأثارت تلك الحادثة حينها جدلا وغضبا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.