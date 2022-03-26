السعودية.. القبض على مقيم يمني نشر مقطعا يؤيد العمل العدائي على منشأة أرامكو

قالت قناة الإخبارية السعودية السبت، إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وثق مقطعا يحتوي على عبارات تؤيد العمل العدائي على منشأة أرامكو.

وأضافت أن الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة حددت هوية شخص نشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة.

وأوضحت أن هذا الشخص، هو مقيم من الجنسية اليمنية، تم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

فيديو | القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وثق مقطعا يحتوي على عبارات تؤيد العمل العدائي على منشأة أرامكو في #جدة#الإخبارية pic.twitter.com/wsC0hG1KMf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2022

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن ”عملية عدائية“ استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو قيل إنها للهجوم الذي استهدف المحطة، والذي أظهر تصاعد سحب دخان كثيفة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي ”بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة عند الساعة (25: 17) لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

وأوضح العميد المالكي ”نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية“.

وأضاف العميد المالكي أن ”هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة في مدينة جدة“.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة أن ”محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة تعرضت عند الساعة (5:25) من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022م، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة ”المختارة“ في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، أيضاً، لهجوم بمقذوفٍ صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية، ولله الحمد، إصابات أو وفيات“.

وأعرب المصدر عن ”إدانة المملكة الشديدة لھذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.