قتل زوجته وطفلتيه.. محكمة النقض المصرية تؤيد إعدام نجل الفنان المرسي أبو العباس

أيدت محكمة النقض في مصر، السبت، قرار محكمة الجنايات في محافظة الجيزة، الصادر في عام 2019، بحق المتهم صلاح نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، في تهمة قتل زوجته وطفلتيه.

وتعود تفاصيل القضية للعام 2018، بعد أن وجهت لنجل الفنان المرسي أبو العباس تهمة قتل زوجته وابنتيه، فقضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراقه للمفتي بعد أن قضت بإعدامه، قبل أن تقرر محكمة النقض اليوم تأييد حكم الإعدام.

وحينها أثبتت المحكمة أن المتهم تعمد قتل زوجته بعدما أعد لذلك الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ”كابل كهرباء“، وانقض به في البداية على زوجته مطوقا به عنقها حتى خارت قواها، فأطبق بيديه عليها حتى سقطت جثة هامدة.

واقترنت تلك الجناية أيضا بجنايتين أخريين، هما قتل المجني عليهما “حبيبة” و“جنة الله“ طفلتيه من المجني عليها الأولى، وكان ذلك بقصد الإصرار والترصد، وبنفس الطريقة التي قتل بها زوجته.

وبحسب تقارير محلية مصرية، فإنه عقب تلك الجريمة حاول المتهم في البداية تضليل الأمن، حيث قام بنفسه بتقديم بلاغ للشرطة، زعم فيه أنه عثر على جثة زوجته وطفلتيه عقب عودته إلى المنزل بعد مشاهدته مباراة مصر وروسيا في مونديال 2018، وذلك بعد اتصاله بزوجته عدة مرات دون رد منها، وكذلك فقده بعضَ المتعلقات من الشقة، ومبلغا ماليا (340) ألف جنيه (19,040 دولار) وفق سعر الدولار في مصر وقت الواقعة، وذلك عن قيمة شقة ورثها عن والده وباعها قبل الحادثة بـ10 أيام.

وادعى الزوج أنه خرج من منزله الساعة السادسة من يوم الواقعة لمشاهدة المباراة في أحد المقاهي، وترك زوجته وطفلتيه نائمات، وفي الواحدة صباحًا تلقى اتصالًا هاتفيا من شقيقة زوجته تسأله عن شقيقتها، نظرًا لاتصالها هاتفيًا بها وعدم ردّها، مضيفًا أنه بعد الحديث انتابه قلق لتكراره الاتصال بزوجته وعدم إجابتها، فعاد مسرعًا إلى المنزل.

وأشار إلى أنه فور دخوله الشقة توجه إلى غرفة طفلتيه فعثر عليهما جثتين، وأسرع تجاه غرفته فعثر على زوجته ملقاة بين السرير وخزانة الملابس.

لكن ما لبث أن انهار المتهم معترفًا بجريمته، بعد أن حامت الشكوك حوله.

وبرر المتهم جريمته بأنه قتل زوجته وطفلتيه لخسارته ثروته في البورصة ومروره بضائقة مالية، حيث قال إنه كان ”يخشى عليهن من المعاناة من الفقر“، ما دفعه لقتلهن ”خوفًا عليهن من الجوع“.