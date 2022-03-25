ما حقيقة منع دخول فتاة محجبة لأحد المطاعم السياحية في البحرين؟

تداولت الحسابات الإخبارية في مملكة البحرين خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لشابة شكت فيه حرمان إحدى صديقاتها من دخول مطعم سياحي في منطقة العدلية في العاصمة المنامة، بسبب ارتدائها للحجاب.

وقالت الشابة في الفيديو المتداول ”إنها توجهت برفقة صديقتها إلى مطعم (لانترنس) لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلى المطعم بسبب ارتدائها الحجاب“.

وأبدت الشابة وهي غير مرتدية الحجاب استغرابها من تصرف القائمين على المطعم مع صديقتها المحجبة، رغم أنهم في دولة مسلمة.

وأضافت الشابة في المقطع الذي لاقى تفاعلاً واسعاً ”بأنه من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات كونها في بلد المسلمون فيه هم الغالبية“.

وتعقيباً على ما أثارته الشابة، أكد المطعم الشهير في منشور عبر حسابه في ”أنستغرام“ التحقيق في الحادثة وإيقاف المدير المناوب عن العمل للتحقق من الأمر وحقيقته.

وجاء في منشور حساب المطعم الذي يتابعه أكثر من 10 آلاف شخص، بأن مطعم لانترنس ”مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاماً، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز“.

معقول هذا في #البحرين ؟؟

مطعم يرفض دخول المحجبات في العدلية! pic.twitter.com/78hfCaCOqa — BuHsn (@BuHSN) March 25, 2022

ودعا المطعم في ختام منشوره الجميع لزيارته يوم 29 من الشهر الجاري، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجاناً.

وبدورها، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اتخاذ إجراءاتها اللازمة للتحقق من الواقعة وحقيقة منع المطعم لدخول الفتاة بسبب حجابها.

وقالت الهيئة ”إن إدارة الرقابة والتراخيص لديها ومن خلال مأموري الضبط القضائي بدأت بإجراءات التحقق من الواقعة المذكورة“، نقلاً عن صحيفة ”الأيام“ البحرينية.

وأشارت الهيئة إلى رفضها لأي سياسات من شأنها التمييز بشتى أنواعه وخصوصاً في الانتقاص من الهوية الوطنية وسوف تعمل على أخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة للتصدي لذلك.

وبحسب صحيفة ”البلاد“ المحلية، فقد صدر قرار إداري عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بناءً على ما أسفرت عنه نتائج البحث والاستدلال والتقصي من قبل مأموري الضبط القضائي.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، توالت تعليقات النشطاء بشأن الحادثة، حيث قال الناشط إبراهيم الحادي ”إلى صاحب المطعم الذي منع المحجبات من الدخول..متأثرا بما يجري في بلاده من ظلم وإهانة للمرأة المحجبة..لولا ثقتنا بالمسؤولين في بلادنا وأنهم سيؤدبونكم لكان لشعب البحرين معكم موقف آخر“.

وانتقد الناشط نبيل زينال القائمين على المطعم، قائلاً ”المتحجبة سوت لكم شغل عدل .. الله يكثر من أمثالها“.