الشرطة السعودية تضبط شبكة احتيال محترفة في سرقة بيانات شخصية حساسة

نجحت الشرطة السعودية، في الوصول إلى شبكة احتيال محترفة في سرقة البيانات الشخصية الحساسة، بما في ذلك بيانات الحسابات البنكية وسحب الأموال منها، وأوقفتهم تمهيدا لمحاكمتهم.

وتعمل الشبكة المؤلفة من أربعة أشخاص في السعودية، حيث يقوم أفرادها بنشر روابط وهمية لمواقع إلكترونية وتطبيقات هواتف ذكية تنتحل صفة مواقع وتطبيقات حكومية، بما فيها تطبيق ”أبشر“ الشهير.

وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان، إنها قبضت على أربعة أشخاص، مواطن سعودي، ومقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية المصرية، متورطين في الاحتيال.

شرطة منطقة الرياض تقبض على 4 أشخاص نشروا روابط وهمية تنتحل صفة تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية للخدمات الإلكترونية pic.twitter.com/1Jo7S28Oeu — الأمن العام (@security_gov) March 24, 2022

وأضافت أن الموقوفين نشروا روابط وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية للخدمات الإلكترونية، بهدف الاحتيال والحصول على بيانات الدخول الشخصية والدخول على حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت الشرطة، أن أشخاصا خارج المملكة متورطون في الشبكة أيضا من خلال مساعدة المحتالين الأربعة.

كما نشر حساب ”سناب الداخلية“ السعودية، مقطع فيديو تظهر فيه واجهة وهمية لتطبيق ”أبشر“ التابع لها، قام المحتالون بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للإيقاع بضحاياهم.

🎥 المقبوض عليهم، نشروا روابط وهمية، من خلالها يقوم المستفيد بادخال بياناته البنكية، من ضمنها رمز التحقق، ويقومون باستخدام هذه البيانات البنكية للدخول على حسابه وتحويل الاموال.

🚨احذر من ادخال بياناتك البنكية في اي موقع، غير الموقع والتطبيق الرسمي للبنك.

pic.twitter.com/0HD1XYy0y9 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 24, 2022

ولم يحدد البيان، إن كانت شبكة الاحتيال قد نجحت في الإيقاع بضحايا وعددهم والمبالغ التي تم سحبها من حساباتهم البنكية.

وقال بيان شرطة الرياض، إنه جرى إيقاف الأشخاص الأربعة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويتيح تطبيق ”أبشر“ الحكومي، للسعوديين والمقيمين في المملكة، الاستفادة من خدمات حكومية عديدة من هواتفهم الذكية، مثل استخراج وتجديد أوراق ومعاملات رسمية مثل جوازات السفر ورخص القيادة، ومعاملات الإقامة بالنسبة للأجانب.

وتوصي وزارة الداخلية التي تدير التطبيق، مستخدميه على الدوام بالتنبه من محتالين يستغلون عدم معرفة البعض بالتعامل مع الخدمات التي يقدمها التطبيق، ويعرضون تقديم خدماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو يزعمون القدرة على تقديم خدمات ممنوعة.

ويعيش في السعودية قرابة 33 مليون نسمة، نحو 13 مليون نسمة منهم أجانب من مختلف دول العالم، ويتحدثون لغات مختلفة، بينما تعتمد المملكة بشكل متزايد على التطبيقات الذكية والتطور التقني في تقديم الخدمات.

وتطبيق ”أبشر“ هو التطبيق الرسمي للخدمات الاإلكترونية للأفراد والتي تقدم عبر منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح الاستفادة من العديد من الخدمات المقدمة عبر التطبيق للأفراد من مواطنين ومقيمين.