للمرة الثالثة.. الاستئناف الكويتية تؤجل النظر بقضية قتل فرح حمزة أكبر

قررت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الطعن المقدم من دفاع العسكري فهد صبحي محي الدين، الصادر بحقه حكم أولي بالإعدام بتهمة قتله الشابة فرح حمزة أكبر، قبل عام.

وقالت المحامية دانة أكبر، وهي شقيقة فرح: ”إن المحكمة أجّلت النظر في القضية للمرة الثالثة على التوالي؛ لعدم حضور طبيب مستشفى العدان رغم الخطاب المرسل من قبل سكرتير الجلسة إلى المستشفى“.

قضية القتل #فرح_اكبر تتأجل للمرة الثالثة على التوالي لعدم حضور الدكتور مستشفى العدان على رغم من خطاب المرسل من قبل سكرتير الجلسة الى المستشفى — المحامية دانة أكبر (@danaakbar) March 24, 2022

وتقرر عقد الجلسة المقبلة للنظر في الطعن يوم 26 أيار/ مايو المقبل، لتفريغ كاميرات مستشفى العدان وحضور الطبيب، وفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وكانت محكمة الاستئناف أجّلت في جلستين سابقتين في كانون الثاني/ يناير، وشباط / فبراير، النظر في الطعن المقدم بحكم الإعدام، من أجل استدعاء طبيب ومسعف، قبل أن يتقرر تأجيل القضية مرة ثالثة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإعدام المتهم فهد صبحي محي الدين، فيما طالب المتهم عبر دفاعه بتخفيف العقوبة.

ووقعت جريمة القتل، في 20 نيسان/أبريل الماضي، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، بحجة أنها ”هي من قتلت نفسها طعنا“.

وفي تموز/يوليو من العام الماضي، قضت محكمة الجنايات بإعدام العسكري فهد صبحي محي الدين شنقًا، بعد إدانته بقتل فرح حمزة أكبر، التي لقيت مصرعها بعد أن أقدم على خطفها في أحد الشوارع العامة.

واعتُبرت قضية القتل هذه من بين أسرع القضايا بالوصول إلى أروقة المحاكم وإصدار الحكم فيها.

وطعن المتهم بحكم الإعدام، فيما صدر بعدها بأيام حكم آخر بحقه بالسجن المشدد 15 عامًا مع الشغل والنفاذ عن تهمة خطف المجني عليها، وهي قضية أخرى.

وقبل 3 أسابيع، قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية خطف فرح حمزة أكبر، والتجسس عليها من قبل فهد إلى 3 نيسان/أبريل المقبل.

ووقعت قضية الخطف في شهر شباط /فبراير العام 2020، وأخلي سبيل المتهم حينها قبل وقوع جريمة القتل في شهر رمضان الماضي.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم، أنه قام بخطف المجني عليها بغير رضاها، وذلك بحملها على الانتقال من مكان وجودها في منطقة الزهراء إلى مكان آخر في ذات المنطقة وكان ذلك بالقوة.

كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه التقط عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأنه وضع بمركبة المجني عليها جهازًا إلكترونيًا يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.

وشهدت القضية وقائع مثيرة طوال الأشهر الماضية، إذ أحالت محكمة الجنح في كانون الثاني/يناير الماضي، والدة المتهم فهد صبحي إلى الجنايات؛ لمحاكمتها بتهمة ”نشر فيديو تضمن المساس بكرامة وورثة المقتولة، وإسناد وقائع غير صحيحة لها والمساس بكرامتها“.

وكانت والدة فهد ظهرت سابقا في مقطع فيديو، تحدثت فيه عن قضية ابنها، وزعمت “ أن هناك معرفة وعلاقة عاطفية بين ابنها والمجني عليها فرح أكبر“.

وكان المحامي فهد البصمان، دافع عن المتهم بزعمه أن ”موكله فهد تعرض لحملة إعلامية مفبركة، وأن لديهم أدلة تثبت انتفاء نية القتل لديه“.

وفي خلفيات الحادثة، رافعت المحامية دانة أكبر، شقيقة الضحية، في قضية كانت تضم المتهم قبل أكثر من عام، ليبادر الأخير إلى تهديدها وأختها بالقتل، فرفعت دانة قضية عليه، إلا أن وكيل النيابة أفرج عنه بكفالة.

وبعد الإفراج عنه حاول المتهم اختطاف الضحية وخالتها، لترفع المحامية مجددًا قضية ثانية ضده، فأفرج عنه وكيل النيابة أيضًا، رغم مطالبة الضحية وأختها بحجزه؛ نظرًا لتهديده المتواصل، ما دفع عائلة فرح بعد وقوع الحادثة لتوجيه اتهامات للنيابة العامة ووزارة الداخلية بالتهاون مع المتهم.