السعودية.. السجن 12 عاما لمقيم بتهم الرشوة والإغواء وتشويه السمعة

قضت محكمة سعودية في العاصمة الرياض بسجن مقيم إثيوبي 12 عامًا وتغريمه 130 ألف ريال (35,100 دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بعد إدانته ببضع تهم تتعلق بالرشوة، والاتجار بالبشر، وممارسة أعمال منافية للآداب، وتشويه سمعة، وتعاطي الحشيش.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فقد كشفت التحقيقات بعد تتبع المتهم ورصد حساباته وتحويلاته أنه تسبب في تورط عدد من الأفراد تم القبض عليهم في قضايا عدة.

كما تبين أن متهمين آخرين على تواصل مع المتهم، تورطوا أيضًا في جرائم رشوة وإدارة علاقات مشبوهة، إضافة إلى تورط مؤسسة أعمال مختصة بالصرف الصحي في شبهة تستر تجاري وغسل أموال يديرها المتهم من خلال تشغيل عمالة لحسابه الخاص.

ووفق التحقيقات فإن التهم ظل يروج لنفسه ولمكتب محاماة يتعاون معه بأن لديهم علاقات ونفوذًا في جهات مهمة لإنجاز القضايا، وظل يتعمد تداول أسماء من أعضاء النيابة لكسب ثقة الآخرين، في حين دلت التحقيقات أن أيًّا من أعضاء النيابة لم يقدم للمتهم أي خدمات وأنهم كانوا ضحية استغلال أسمائهم.

ووجهت النيابة للمدان تهمة جريمة الرشوة من خلال تقديم رشاوى لموظفين مقابل حصوله على منافع وخدمات، إضافة إلى حيازة الحشيش، واجتماعه مع آخرين على أعمال مشبوهة، كما وجهت له تهمة الدعارة من خلال إعداد شقة وتخصيصها لإغواء أشخاص وإقامة سهرات غير أخلاقية.

كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال قيامه باستقبال وإيواء امرأة أجنبية مخالفة لنظام الإقامة والتستر عليها في شقته واستغلالها وانتهاز وضعها كمخالفة وحاجتها للسفر إلى بلادها واستخدامها في تقديم الخدمة لمرتادي الشقة، فضلا عن تهمة حيازة الصور الخليعة والمقاطع الإباحية في جواله وإعادة نشرها، كما كشفت التحقيقات عن عبارات منافية تسيء للموظفين العامين ظل المتهم يتفاخر بها في مجالسه.

وأدانت المحكمة الوافد بما نسب إليه من تهم الفساد المالي والأخلاقي بعد أن درست 28 دليلاً وقرينة قدمها المدعي العام ضده من بينها الأدلة الرقمية. واعتبرت المحكمة أن ما قام به المتهم ثابت يتفق مع الشواهد والأحداث الموصوفة واعترافاته التي حاول التنصل منها لاحقاً وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.