براءة الكويتية ريم الشمري من تهمة الإساءة للجالية المصرية‎‎

برأت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، الناشطة ريم الشمري في قضية الإساءة للجالية المصرية التي تم رفعها ضدها عقب اتهامها بالإساءة لهم قبل أقل من عامين.

وأعلنت الشمري في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي براءتها من جميع التهم الموجهة إليها في القضية، التي سبق وأن صدر فيها حكم أولي بفرض غرامة مالية عليها.

وقالت الشمري ”إن حكم البراءة شمل جميع التهم الموجهة إليها وهو حكم استئناف ونهائي في القضية“.

وأكدت الشمري سعادتها بحكم البراءة، مبينةً أنها ”كانت تقصد الدفاع عن بلدها الكويت بوجه المسيئين له“.

وكانت الشمري قد أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مايو/أيار من العام 2020، بعد ظهورها في مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيها المصريين ووصفتهم بالمأجورين والخادمين في بلادها.

وقالت ريم الشمري حينها: ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا“، مؤكدة أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

وأضافت الشمري في أحد المقاطع: ”بأن المصريين هم خدم جاؤوا إلى الكويت للعمل، رافضة وجودهم في بلدها، ومطالبة الغاضبين من حديثها مغادرة الكويت حفظا لكرامتهم، بعد أن وصفتهم بالسيئين“.

وألقت الشمري آنذاك باللوم على الحكومة والنواب الكويتيين؛ بحجة جعل الوافدين والمصريين يشعرون أنهم شركاء بالوطن، متهمة بذات الوقت محامين ومسؤولين في الكويت، بأن لهم علاقات ومصالح عمل في مصر؛ ما يدفعهم للدفاع عنهم.

وتسبب حديث الشمري هذا وموقفها من الوافدين المصريين، بموجة سجال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها نشطاء كُثر من الكويت ومصر، بعضهم انتقد حديثها ورد عليه بعبارات لاذعة، وبعضهم الآخر أبدى تأييده لموقفها الرافض لوجود الوافدين المصريين الذين يتجاوز عددهم نصف مليون.

وكانت النيابة العامة قد حجزت الشمري لمدة يومين عند بداية القضية وباشرت التحقيق معها قبل أن تُخلي سبيلها.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أدانت محكمة الجنح ريم الشمري، وقضت بتغريمها 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، قبل أن تستأنف الحكم وتحصل على حكم البراءة.