التحقيق مع شرطي أمريكي "جثا" على رقبة فتاة في ولاية ويسكونسن

قالت شرطة مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية في بيان، إن شرطيا يخضع للتحقيق بعد اتهامه بأنه جثا بركبته على رقبة فتاة (12 عامًا) لإخضاعها بعد مشاجرة مدرسية.

وأثارت الواقعة، التي حدثت في الرابع من آذار/مارس في مدرسة لينكولن الإعدادية، اهتمامًا عامًا مرة أخرى بعد أن نشرت المنطقة التعليمية في المدينة مقطعًا مصورًا لها يوم الجمعة الماضي.

وكانت إدارة المنطقة قد استعانت بشون غوتشو، حارس أمن بدوام جزئي عندما يكون خارج الخدمة في قوة شرطة المدينة.

يأتي ذلك بعد عام من إدانة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين، الذي جثا بركبته أيضًا على رقبة جورج فلويد وهو يصرخ ”لا أستطيع التنفس“، بارتكاب جريمة قتل وحُكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما ونصف العام.

وقالت إدارة شرطة كينوشا على ”تويتر“، إن غوتشو استقال من عمله حارس أمن في منطقة مدارس كينوشا، لكنه لا يزال يعمل لدى شرطة المدينة.

وقدمت المنطقة تسجيلًا مصورًا للواقعة، وثقته كاميرات المراقبة، وتظهر فيه طالبتان تتشاجران في غرفة طعام قبل أن يتدخل شخصان بالغان.

وظهر في التسجيل المصور أن أحد البالغين طرح إحدى الطالبتين أرضًا، وجثا بركبته على رقبتها أثناء تقييد يديها.

وقال درو ديفيني محامي الفتاة التي لم تُعرًف إلا ”بابنة جيريل بيريز“ في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن ما حدث ”تكرارًا لنفس أسلوب ديريك شوفين لقتل جورج فلويد“.

وأضاف ديفيني، أن غوتشو ”وضع وجهها على الأرض بينما كان خلفها ورفع ساقه اليمنى وضغط بركبته على مؤخرة رأسها“.

وأضاف أنها ”أخبرته (الضابط) بأنها لا تستطيع التنفس“، لكن ”الضابط استمر في الضغط بركبته على رقبة ابنة جيريل“، مشيرًا إلى أن غوتشو قيد يديها واعتقلها في آخر الأمر.