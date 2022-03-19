خلال مطاردة أمنية.. بائع خمر تونسي يلقي ابنيه من الطابق الثاني

ألقى بائع خمر في محافظة المنستير التونسية، ابنيه من فوق سطح منزله من علو يصل إلى 8 أمتار، بعد أن هدّد عناصر الأمن بإلقائهما إن اقتربوا منه.

وقام بائع الخمر برمي ابنيه من الطابق الثاني لمنزله، عندما حاول عناصر الأمن إلقاء القبض عليه، على خلفية قضايا ضده لدى منطقة الأمن في مدينة ”منزل كامل“ من محافظة المنستير الساحلية.

وأصيبت ابنة بائع الخمر بجروح بليغة وكسر في الجمجمة، وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والهدية، فريد بن جحا، في تصريحات إعلامية.

ووقعت الحادثة عندما توجهت وحدات الحرس الوطني بالمنستير، إلى مدينة ”منزل كامل“ لإلقاء القبض على شخص مطلوب وصدر في شأنه 8 مذكرات تفتيش وابنه الذي صدر في حقه 22 مذكرة تفتيش.

وتمت ملاحقة بائع الخمر وابنه بتُهمة بيع المشروبات الكحولية خلسة والاعتداء بالعنف.

وتفاجأت الوحدات الأمنية لدى وصولها، بصعود المطلوب إلى سطح منزله، وإلقاء مواد صلبة على العناصر الأمنية، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح متفاوتة، كما عمد أيضا إلى إلقاء ابنيه البالغين من العمر 8 و4 سنوات.

وتمكنت الوحدات الأمنية إثر ذلك من القبض على الأب، بينما فرّ ابنه المطلوب للعدالة والبالغ من العمر 20 سنة.

وأذنت النيابة العامة بالاحتفاظ ببائع الخمر، وتم توجيه تهم عدة له منها محاولة القتل العمد بإلقاء ابنيه من السطح، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي، إضافة إلى رمي مواد صلبة على ممتلكات الغير، وتم تحرير محضر في شأنه بتهمة الاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة بعد حجز كمية من الخمور في منزله.

يذكر أن القانون التونسي يمنع بيع الخمر إلا لمن حصلوا على رُخص من وزارة التجارة واستجابوا لشروط صارمة.

الجدير بالذكر ان تجارة الخمر دون رخصة، انتشرت في تونس مؤخرا وأصبحت ظاهرة في أغلب الأحياء الشعبية في العاصمة تونس أو حتى في مختلف المحافظات الأخرى.

وقامت السلط الأمنية التونسية مؤخرا بحملات متتالية للكشف عن أماكن بيع الخمر دون رخصة وتمكّنت من حجز كميات كبيرة من الخمور التي يتم بيعها خارج المسالك الرسمية.

وألقت السلطات الأمنية القبض على عشرات الأشخاص الذين يبيعون الخمور دون رُخص قانونية من وزارة التجارة.