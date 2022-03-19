اتهام 7 شبان بعملية سطو على طاقم مسلسل "لوبين" في فرنسا

اتهم القضاء الفرنسي 7 شبان بالضلوع في عملية سطو كبيرة في وضح النهار استهدفت طاقم عمل كان يصوّر الموسم الجديد من مسلسل ”لوبين“ المعروض عبر منصة ”نتفليكس“، على ما أعلن مدّع عام فرنسي.

وكان الفريق التلفزيوني يصوّر مع الممثل ”عمر سي“ مشاهد من المسلسل في منطقة ”نانتير“ في ضاحية باريس، في أواخر شباط/فبراير، عندما هاجمهم نحو عشرين شخصا مقنعا.

وأطلق المهاجمون مفرقعات تجاه طاقم العمل ثم سرقوا معدّات تناهز قيمتها 300 ألف يورو (330 ألف دولار) قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال المدعي العام في ”نانتير“، إن ”الفتية والشبان (تتراوح أعمارهم بين 13 و21 عاما) الذين وُجّهت إليهم التهمة، الجمعة، متّهمون بالضلوع في سطو مسلّح باعتبارهم جزءا من عصابة منظمة وبتلقي مقتنيات مسروقة“.

وذكر مصدر مطلع على مجريات التحقيق لوكالة ”فرانس برس“، أن ”الأشخاص الضالعين في العملية معروفون سابقا لدى الشرطة“، مشيرا إلى ”استرجاع بعض المعدات المسروقة إثر عمليات بحث“.

ووُضع ثلاثة شبان قيد التوقيف، فيما يخضع الأربعة الآخرون للمراقبة القضائية.

ولا تزال الشرطة تبحث عن أعضاء العصابة الآخرين الفارين.

وحصد مسلسل ”لوبين“ ملايين المشاهدات عندما عُرض موسمه الأول عبر ”نتفليكس“ السنة الفائتة.

ومثّل المسلسل أوّل عمل فرنسي يحظى بنجاح على هذا المستوى عبر منصة البث التدفقي الأمريكية، فيما ينتظر الجمهور عرض الموسم الثاني بحماس.

وتتناول أحداث المسلسل حكاية البطل المهاجر السنغالي أساني ديوب (عمر سي) الذي يعيش في باريس، ويعرف جيدًا كيف يتم تجاهل المهاجرين السود.

ويستخدم (عمر سي) شعارات كبيرة حول الاضطهاد العرقي لتنفيذ عمليات سرقة مستوحاة من ألغاز اللص الخيالي ”أرسين لوبين“ الذي قدمه الروائي الفرنسي موريس لوبلان، في روايته ”مغامرات أرسين لوبين”.

وهذا هو الهدف الضمني عند ”أساني“، لكن الدافع الدرامي المشوق كخلفية للأحداث، هو الانتقام لوالده من عائلة ثرية تسببت في سجنه دون وجه حق، وانتحاره.

ويندرج المسلسل المكون من سبع حلقات في موسمه الأول، تحت فئة دراما صندوق الألغاز، ففي كل مرة يتم الكشف عن جزء كامن في الصراع.

ويظهر التطور في الخط الدرامي للشخصية بشكل متقن، حيث أجاد ”أساني“ التخفي خلف الجريمة للظهور في ثوب رجل أعمال نبيل.