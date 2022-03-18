سرقة سترات واقية من الرصاص كانت سترسل لأوكرانيا خلال سطو مسلح

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفادت مصادر في الشركة الأمريكية، أن المئات من السترات الواقية ضد الرصاص سرقت خلال سطو مسلح قبل إرسالها الى أوكرانيا.

سُرق ما بين 300 و400 سترة واقية من الرصاص مقدمة من شرطيين إلى منظمة غير حكومية مؤلفة من أميركيين متحدرين من أصل أوكراني.

وكان مقررا إرسال تلك السترات الواقية إلى أوكرانيا، على ما أعلنت شرطة نيويورك والمنظمة المعنية، حسب ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وأشارت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة ”فرانس برس“ إلى رصد عملية ”سطو“ في مقر المنظمة غير الحكومية ”اللجنة الأميركية للمجلس الأوكراني“ (يو سي سي ايه) في جنوب مانهاتن، حيث ”سُحب حوالي 400 سترة واقية من الرصاص من مكانها“.

وقالت ”لم يتم توقيف أحد والتحقيق مستمر“ في القضية.

وأكد ناطق باسم المنظمة غير الحكومية لوكالة فرانس برس أن ما يقرب من ”ثلث السترات الواقية من الرصاص اختفت“ مطلع الأسبوع الجاري، لكن لا المنظمة ولا الشرطة ”تعلمان“ هوية الجهة المسؤولة عن هذه العملية ”ولا سببها ولا الطريقة التي حصلت فيها“.

وكانت هذه السترات المستعملة قُدمت من شرطة جزيرة لونغ أيلاند التي تضم حيّي بروكلين وكوينز في نيويورك، وكان مقررا إرسالها إلى جهات ناشطة في العمل الإنساني في أوكرانيا والمناطق الحدودية في هذا البلد لنقل المساعدات بالشاحنات، وفق الناطق باسم المنظمة.

وقالت المنظمة نفسها إنها تشرف على عمل عشرات المنظمات الأميركية الأوكرانية في الولايات المتحدة حيث يعيش ما بين 1,2 مليون إلى 1,5 مليون أوكراني أو أميركي من أصل أوكراني.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد منظمات أميركية كثيرة خصوصا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حال تعبئة لجمع تبرعات ونقل مساعدات إلى أوروبا الشرقية بما يشمل الطعام والملابس ومنتجات النظافة والأدوية والمعدات العسكرية الخفيفة غير القاتلة بينها السترات الواقية من الرصاص والخوذ.

وأقرت الحكومة الأميركية والكونغرس في آذار/مارس الجاري، مساعدات طارئة بقيمة 13,6 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا، بينها 2,6 مليار من المساعدات الإنسانية و1,4 مليار دولار لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا و6,5 مليار دولار من المساعدات العسكرية.