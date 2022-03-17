الكويت.. السجن 15 عاما لفهد الرجعان في قضية "مؤسسة التأمينات"

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الخميس، بحبس مدير مؤسسة التأمينات الهارب فهد الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار).

وقال مصدر لصحيفة ”القبس“ المحلية، إن النيابة اتهمت الرجعان في هذه القضية بالإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.

وأشارت النيابة العامة، في تقريرها، إلى أن الرجعان أضر بإهماله في تلك الاستثمارات مما عاد بالضرر على الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية التي عقدها يوم الثلاثاء، على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات الرجعان في البنوك السويسرية.

وسيشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة بما فيها أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات، على أن ترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.

وأشار النائب أسامة الشاهين أحد مقدمي الطلب إلى موافقة المجلس على تكليف اللجنة البرلمانية، متسائلاً في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ عن سبب ”امتناع الحكومة عن ملاحقة الحسابات المصرفية السويسرية المرتبطة بقضية الرجعان، وتأخر استرجاع أموال التأمينات، وتأخر إحالة البلاغ إلى المحكمة لنحو 7 أعوام“.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ذكرت صحيفة ”القبس“ أن الكويت ”تستعد لرفع دعاوى جديدة ضد فهد الرجعان في سويسرا“.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“: ”إن إدارة الفتوى والتشريع رفعت قضايا أمام المحاكم البريطانية، لضم جميع الدعاوى المرفوعة ضد الرجعان بما فيها البنوك السويسرية حتى يتم ضمها أمام محكمة واحدة، لكن المحاكم البريطانية أكدت أنها لا تختص بالدعاوى المرفوعة على البنوك السويسرية وهو ما جعل الكويت تتجه لرفع دعاوى جديدة في سويسرا“.

وأكد المصدر آنذاك ”أنه تم الحجز على كافة أموال الرجعان في الخارج، وأن هناك دعاوى جديدة لاسترداد تلك المبالغ وتسليمها للدولة“.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى تشكيل النيابة العامة الكويتية فريقا خاصا معنيا بقضية الرجعان، للاجتماع مع السلطات القضائية في الخارج؛ لبحث تجميع حساباته وإعادة الأموال المختلسة.