في حادثة نادرة.. الشرطة السعودية توقف طبيبا يتسلم رشوة من مريضة

أوقفت الشرطة السعودية، طبيبا لحظة استلامه رشوة مالية من مريض، في حادثة ”نادرة“ كشفت عنها حملة متواصلة لمكافحة الفساد في البلد الخليجي الغني بالنفط، طالت موظفين حكوميين ورجال أعمال وعاملين في قطاعات مختلفة.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنزاهة في بيان، اليوم الخميس، إن ”الطبيب قبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار) مقابل تقديم موعد إجراء عملية لإحدى المراجعات“.

ولم تكشف الهيئة الحكومية عن جنسية الطبيب، لكنها قالت إنه ”يعمل في مستشفى حكومي بإحدى مناطق المملكة“.

ورغم قلة تورط أطباء في قضايا فساد في المملكة، فإن بيانات ”النزاهة“ عن حملتها في مكافحة الفساد تضم بين فترة وأخرى أطباء ضمن المتورطين بقضايا فساد.

وكانت الهيئة كشفت العام الماضي عن توقيف طبيب وطبيبة من جنسية عربية يعملان بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لقيامهما بإصدار وصفات طبية مخالفة، بهدف صرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى واستلام مبالغ وهدايا عينية مقابل ذلك من 3 مقيمين.

كما جرى توقيف المقيمين الثلاثة، الذين يعملون مسوقين بالشركة المصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعات الشركة وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى.

وفي حادثة أخرى، تم توقيف طبيب في 2020، يعمل في ”الصحة“، مشرفا على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس ”كورونا“ بعدما تورط بمخالفة قوانين الحجر الصحي التي فرضتها المملكة لمواجهة الجائحة.

وكان الطبيب تورط بإدخال شخص غير مصاب بالفيروس إلى مكان مخصص للحجر الصحي للمصابين، حيث توجد عائلته هناك بسبب إصابة باقي أفرادها، قبل أن يقوم بتهريب ذات العائلة لمنزلهم قبل شفائهم من ”كورونا“.

ودأبت ”نزاهة“ على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، وهي التي لم يسبق أن عملت بالزخم ذاته منذ تأسيسها عام 2011.

وتضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، ومن ذلك موظفون من ”النزاهة“ ذاتها في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق ”رؤية 2030“ عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.