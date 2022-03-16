القبض على سعودي اختلس أموالا لأحد البنوك بالاشتراك مع آخر "هارب"

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، من القبض على شخص، بعد اختلاسه مع شخص آخر أموالا من صرافات البنوك، ولاذا بالفرار.

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، فقد كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، أن شرطة المنطقة باشرت بلاغاً من أحد البنوك عن مواطنَيْن يعملان على تغذية الصرافات بالأموال في البنك، اختلسا مبلغاً مالياً ولاذا بالفرار.

وأضاف البيان أنه تم القبض على أحد المتهمين وتوقيفه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار التحري لاستكمال إجراءات القبض على الآخر.

وسبق أن كشفت السلطات السعودية مطلع فبراير/ شباط الماضي عن ضبطها مقيما من الجنسية العربية حاول سرقة جهاز صراف آلي باستخدام منشار كهربائي.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن ”شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة“.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني، تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية من التوصل إلى مرتكبي عملية سطو مسلح على عربة نقل أموال وسرقة ما تحتويه من أوراق مالية.

وقال الأمن العام آنذاك في بيانه على لسان المتحدث باسم شرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الأموال المسروقة خبئت في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، لافتا إلى أنه تم تحديد هوية المنفذين والقبض عليهم وهم 4 مواطنين ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدرة حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تمكنت الجهات الأمنية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي في منطقة عسير من القبض على شخصين لإتلافهما جهاز صراف آلي لأحد البنوك، ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، في حينها، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين أحدهما مقيم والثاني مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ”صراف آلي“ ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال“.