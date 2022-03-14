الكويت.. السجن 24 عاما بحق شخص قتل صديقه تحت تأثير المخدرات

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، حكما نهائيا بسجن شخص قتل صديقه في جريمة وقعت بمنطقة العارضية بمحافظة الفروانية العام الماضي.

وقضت المحكمة بسجن القاتل 24 عاما عقب إدانته بالاعتداء على صديقه ضربا حتى الموت، وفقا لحسابات إخبارية محلية.

وذكرت الحسابات الإخبارية التي تداولت الحكم القضائي النهائي، أن القاتل قام بسرقة ملابس المجني عليه وهاتفه وهو تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة (الهيروين).

وأشارت إلى أنه ”تم معرفة القاتل وتحديد هويته عقب الاستعانة بكاميرات المراقبة“.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين، الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة؛ للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وتشهد الكويت التي يعيش فيها نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، يشكل الوافدون ما نسبة 70% من السكان، حوادث اعتداء وجرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.

وشهدت الكويت خلال الشهر الجاري، جريمتي قتل مروعتين، الأولى وقعت في منطقة العارضية بمحافظة الفروانية، راح ضحيتها أسرة كويتية مؤلفة من 3 أشخاص لقوا مصرعهم على يد وافد هندي.

والمقتولون هم المواطن أحمد الشتيل، وهو في العقد الثامن من العمر، وزوجته خالدة غنام الديكان، وهي في العقد الخامس من عمرها، وهي ابنة الموسيقار غنام الديكان، ملحن أوبريت ”مذكرات بحار“، وابنتهما أسماء وتبلغ من العمر 18 عاما.

أما الجريمة الثانية، فوقعت في منطقة الدوحة، حيث أقدمت فتاتان من فئة غير محددي الجنسية المعروفين بـ (البدون)، على قتل والدتهما طعنا ونحرا وفصلتا رأسها عن جسدها ووضعتاه في كيس قمامة في المنزل، بسبب خلافات عائلية.

وتم ضبط الفتاتين ومباشرة التحقيق معهما من قبل النيابة العامة، حيث أشارت تقارير محلية أن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بخلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة ”القبس“ المحلية قبل أيام، سجلت الكويت منذ مطلع العام 2021 حتى شباط/ فبراير من العام الجاري، 30 جريمة قتل عمدا؛ لأسباب مختلفة، منها الانتقام والطمع المالي والثأر والمشاجرات وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية.