الإمارات.. حكم قضائي يلزم زوجًا شتم زوجته بدفع 20 ألف درهم كتعويض

ألزمت محكمة إماراتية، زوجًا بدفع ما مجموعه 20 ألف درهم (5400 دولار)، على شكل تعويض لزوجته، بعد إدانته بشتمها عبر تطبيق التراسل ”واتساب“، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وبحسب ما نشرته الصحيفة، الاثنين، قضت محكمة أبو ظبي للأسرة، بإلزام زوج بتأدية مبلغ 15 ألف درهم لزوجته، ”وذلك كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها من سبّه لها عبر واتساب، واتهامه لها بالخيانة“.

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ويضاف إلى مبلغ الـ15 ألف درهم، ما قضته المحكمة الجزائية سابقًا، بدفع ”تعويض مؤقت“ قدره 5 آلاف درهم للزوجة، إلى جانب غرامة بالقيمة ذاتها.

وكانت المحكمة الجزائية أدانت الزوج بتهمة السب المسندة إليه؛ إلّا أن الزوجة عادت وأقامت دعوى قضائية ضده أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزامه بدفع 100 ألف درهم ”استكمالًا للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها“.

وقالت الزوجة في دعواها، إن زوجها سبَّها بما يَخدش شرفها واعتبارها، عن طريق برنامج واتساب، بعبارة ”الله ياخذك يا الخاينة“.

ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ”طلب المدعية باستكمال التعويض عن الضرر المادي“، وفقًا لِما نقلته ”الإمارات اليوم“ عن القرار القضائي.

وعزَت المحكمة قرارها، إلى أن المدعية ”لم تبيّن ماهية الضرر المادي الذي أصابها، وجاءت أقوالها بشأنه مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل؛ ما يكون معه هذا الطلب قائمًا على غير سند مِن الواقع أو القانون“.

إلّا أن المحكمة، قبِلت طلب الزوجة، ”التعويض عن الضرر الأدبي“، وقضت لها بـ15 ألف درهم.

وأكدت المحكمة أن ”فعل المدَّعى عليه بسب المدعية، بما يخدش شرفها قد تسبب في إيذاء مشاعرها، وجعلها تشعر بالأسى والألم جراء ذلك السباب المخزي، كما مِن شأنه أن يجعل المدعية محلًّا للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها؛ ما تترتب على ذلك أضرار نفسية ومعنوية أصابت المدعية“.