القبض على آسيوية تدير مكاتب خدم وهمية في الكويت

تمكنت الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على نصابة آسيوية ارتكبت العديد من عمليات النصب على المواطنين والمقيمين، وجنت آلاف الدنانير منهم حصيلة نشاطها الإجرامي.

وبين مصدر أمني في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أن رجال المباحث وبعد ورود معلومات عن النشاط الإجرامي للمتهمة، وضعوها تحت المراقبة لمدة أسبوع، وبعد التأكد من نشاطها، جرى استخراج إذن من النيابة العامة لضبطها داخل مسكنها.

ونقلت صحيفة ”القبس“ عن المصدر قوله، إن النصابة وهي مقيمة فلبينية مطلوبة لجميع جهات الدولة، وتدير عدة مكاتب خدم وهمية، وتنتحل صفة أشخاص آخرين.

وأوضح المصدر، أن رجال المباحث فوجئوا عند دخول شقة المتهمة بوجود نظام كاميرات وحماية متطور لكشف الموجود بالخارج، وجرى ضبطها، وكان برفقتها خادمتان من الجنسية الفلبينية ووافد مصري يقيمون معها في الشقة نفسها، وأُحيلوا جميعا لجهات الاختصاص بعد تسجيل قضية.

وكانت قد هزت جريمة قتل الرأي العام الكويتي خلال الأيام الماضية، عندما أقدمت فتاتان على قتل والدتهما، ثم قامتا بقطع رأسها وفصله عن جسدها في جريمة من أبشع جرائم القتل الأُسري.

وأحال رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، الفتاتين إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر أمني، تفاصيل جديدة وأسباب إقدام الفتاتين على قتل والدتهما بهذه الطريقة المروعة، وقال: “إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما”.

وأضاف المصدر: ”المتهمتان خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة”.

وتابع: ”قررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل”.

وكانت الصحيفة نقلت عن المصادر، أن المتهمتين دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما.

والأم الضحية تبلغ 67 عاما، وابنتها الكبرى تبلغ 40 عاما والصغرى 33 عاما.

وكان رجال المباحث صدموا فور دخولهم المنزل الذي وقعت فيه الجريمة بعد الذي شاهدوه؛ فقد عثروا على رأس الأم مفصولا عن جسدها في كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

تم ضبط أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين حاد، وإحالة الفتاتين للكشف عليهما في الطب الشرعي.