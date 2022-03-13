الكويت.. حكم بإعدام قاتل شقيقته فاطمة العجمي

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، حكما أوليا ضد المتهمين بقتل الشابة فاطمة العجمي، التي فارقت الحياة عقب إقدام شقيقها على قتلها أثناء تلقيها العلاج داخل قسم العناية المركزة في مستشفى مبارك، في حادثة وقعت قبل قرابة عام ونصف العام.

وقضت المحكمة بإعدام شقيقها القاتل والسجن المؤبد لشقيقها الآخر عن تهمة الشروع في القتل وإطلاق النار عليها قبل إدخالها المستشفى، دون الأخذ بتنازل والد المجني عليها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فإن المحكمة ”أحالت المتهمين للطب النفسي لفحصهما وتبين مسؤوليتهما عن أفعالهما“.

ولا يزال أمام المتهمينِ درجتا تقاضٍ ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا بحقهما.

ويعود تاريخ الحادثة إلى أيلول/ سبتمبر 2020، حيث تعرضت المجني عليها للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص عند منزلها في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.

ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة وحامل إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها هناك، حيث أجهز عليها شقيقها الآخر وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن يتم ضبطه.

وهزت جريمة قتل فاطمة علي العجمي، الرأي العام الكويتي، آنذاك، وأثارت تساؤلات حول الكيفية التي تمكن فيها القاتل من دخول المستشفى، وخاصة العناية المركزة، وهو يحمل سلاحا.

وتتصدر قضايا العنف والقتل الواقعة على النساء في الكويت، الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح تجاهها، بين من يرى أنها ”فاقت الحد“، وبين من يعتقد أنها ”ما زالت ضمن الحدود الطبيعية“.

وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بجرائم قتل نساء لقين مصرعهنَ على أيدي أقاربهنَ، وآخرها حكم نهائي صدر قبل أسبوع قضى بإعدام رجل قتل زوجته وألقى جثتها في منطقة برية بمحافظة الجهراء، إثر خلافات بينهما في حادثة شهيرة وقعت قبل عامين.

ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللاتي يُقتلن في المجتمع الكويتي، لوجود حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضنّ له من اعتداءات، إلا أنه سبق أن تم تسجيل جرائم قتل بحق فتيات وسيدات، حيث سجلت، العام الماضي، عدة جرائم وأبرزها قضية فرح حمزة أكبر التي اتُهم عسكري بخطفها وقتلها في نيسان/ إبريل.

ورصد تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية 3 أسباب رئيسة خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي ”المخدرات، والشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثرا بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد“.

وينتقد كثير من الكويتيين قانون الجزاء الكويتي، الذي يرون أنه يخفف العقوبة عن قاتل الأنثى في ظروف معينة، وتحديدا المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المنظمة لجرائم ”قتل الزنى“، التي يرى عدد كبير من الحقوقيين ”بأنها تسهم في هدر دم المرأة وتعطي القاتل مبررًا لارتكاب الجريمة“ ويطالبون بإلغائها.

ويقول آخرون، إن ”إلغاء المادة ليس حلاً وربما يتسبب بانتشار الفساد، وهي لا تنطبق على من شك إنما على من تفاجأ“.