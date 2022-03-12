البرتغال.. توقيف حاخام صادق على يهودية الملياردير الروسي أبراموفيتش

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أوقف القضاء البرتغالي حاخامًا ونفذ مداهمات بشأن عملية تجنيس عدد من اليهود، بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت النيابة العامة البرتغالية، في وقت متأخر الجمعة، إنها احتجزت زعيم الجالية اليهودية في بورتو دانيال ليتفاك، كجزء من تحقيقها في قضايا محتملة لـ ”استغلال النفوذ، الفساد النشط، تزوير الوثائق، غسيل الأموال والتهرّب من دفع الضرائب“.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ليتفاك أوقف، يوم الخميس، حينما كان يستعد للسفر إلى إسرائيل، فيما يمثل السبت أمام القضاء لتقرير الإجراءات التي سيتم فرضها عليه.

وكانت النيابة العامة البرتغالية أعلنت، في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن التحقيق في تجنيس أبراموفيتش الذي حصل على جنسية برتغالية في نيسان/ أبريل 2021.

واستفاد مالك تشيلسي، بطل أوروبا الموسم الماضي، من قانون أقرته البرتغال عام 2013 يسمح لجميع أحفاد اليهود السفرديم، المضطهدين والمطرودين في نهاية القرن الخامس عشر، بالحصول على الجنسية البرتغالية.

وأصدرت الجالية اليهودية في بورتو الواقعة شمال البلاد شهادة تثبت نسبه.

في المقابل، تقول الجالية اليهودية في بورتو إنها وقعت ضحية ”إدانات مجهولة المصدر“ تهدف إلى ”التشكيك في نزاهة إجراءات“ التجنيس، مضيفة أنها تقدمت بشكوى ”للتنديد بالافتراءات“.

ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ قبل 7 سنوات، تم تقديم أكثر من 137 ألف طلب جنسية.

ومنحت البرتغال جنسيتها إلى 56 ألفا من أحفاد اليهود السفرديم، بحسب أرقام الجالية اليهودية.

وتم تجميد جميع أصول الملياردير الروسي، الخميس، باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة ”الأنشطة المتعلقة بكرة القدم“.

لكن أبطال أوروبا لا يمكنهم العمل كمؤسسة وقد مُنعوا من بيع تذاكر المباريات أو البضائع.

وذكرت وسائل عدة، بينها ”ذا تايمز“، أن المصارف جمدت حسابات تشيلسي وبطاقات الائتمان.

وكان أبراموفيتش واحدًا من سبعة أوليغارش روس تعرضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية على خلفية غزو بلادهم لأوكرانيا ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسبق لأبراموفيتش أن أعلن أنه سيبيع النادي الذي اشتراه في العام 2003 وحقق في عهده 19 لقبًا.

وأعلن أبراموفيتش، الأسبوع الماضي، أنه اتخذ القرار ”الصعب للغاية“ ببيع تشيلسي، وتعهد بأن تذهب العائدات إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.