بعد طبيب الكركمين.. مصر تلقي القبض على "صيدلي التخسيس"

ألقت قوات الأمن المصرية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة القبض على الصيدلي محمد العزب الذي اشتهر بالترويج لوصفات للتخسيس، وعلاج النحافة من خلاله صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة تحمل اسمه على يوتيوب.

وجاء قرار القبض على العزب بعد تلقي الشرطة العديد من البلاغات التي تتهم الصيدلي الشهير بالترويج لأدوية مجهولة المصدر، وذلك بعد أن قال خلال ظهوره في العديد من البرامج التليفزيونية إن بإمكانه تصنيع أدوية للتخسيس، وللتخلص من النحافة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة محمد العزب أثناء القبض عليه على 500 زجاجة أدوية مجهولة المصدر، و200 ألف قرص وكبسولة للتخسيس، كانت مُعدة للبيع، ومبلغ مالي، وأجهزة إلكترونية تدار منها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج المنتجات الدوائية غير المرخصة، وأقراص مدمجة تحوي ملفات وبيانات العملاء والأدوية وطرق تصنيعها، وحسابات البيع وكشوف أسماء العملاء، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

ويأتي قرار القبض على محمد العزب بعد أقل من شهر من القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر المشهور إعلاميا بـ ”طبيب الكركمين“، في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة، لحيازته أعشابا وأدوية مجهولة المصدر، وذلك بعد تضرر العديد ممن استخدموا الأعشاب التي أعلن عنها، واتهموه بالنصب والاحتيال من أجل التربح.

وألقي القبض على أبو النصر بعد ورود عدة بلاغات ضد الصيدلي الشهير، تفيد باستخدامه أعشابا وأدوية مجهولة المصدر، وغير مصرح بها من وزارة الصحة، والترويج والإعلان عنها خلال القنوات الفضائية، لتحقيق أرباح مالية كبيرة.

وجرى ضبط ”طبيب الكركمين“ في مكان سكنه بمنطقة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، وبحوزته كميات من الأعشاب مجهولة المصدر التي تم الإبلاغ عنها، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في ما وجه له من اتهامات.

وقدم ”طبيب الكركمين“ للمحاكمة، وتم الحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام، وذلك بعد 24 ساعة من القبض عليه.

وجاء حكم محكمة جنح الدقي ضد الطبيب بتهمة إدانته بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة طبيب وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص، وبيع سلع مجهولة المصدر، إلى جانب تداول أدوية ومستحضرات لم تحصل على التصريح المطلوب من وزارة الصحة.