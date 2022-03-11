شرطة أبوظبي تحبط تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين

قالت شرطة أبوظبي إنها أحبطت تهريب 1.5 طن من مخدر الهيروين، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة، عن قائد عام شرطة أبوظبي اللواء فارس خلف المزروعي.

وقال المزروعي إن العملية تمت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وأن تحريات مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي كشفت عن وصول شحنة مشبوهة من إحدى الدول المجاورة إلى ميناء خليفة، تمهيدًا لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية.

ولفت إلى أنه فور وصول المعلومات الأمنية، شكلت مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لجمارك أبوظبي فريقا مشتركا لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهة، ما أسفر عن ضبط الكمية التي تقارب قيمتها السوقية 150 مليون درهم، وإحباط تصديرها إلى الخارج.

وأكد المزروعي أن هذه العملية تعد واحدة من أبرز عمليات المكافحة الناجحة، التي تعزز قوة الأجهزة الأمنية في الإمارة، وتؤكد احترافيتها وقدراتها العالية في التصدي للعصابات الدولية.

وأشار إلى أن محاربة هذه الآفة التي تدمر المجتمعات تتطلب تضافر الجهود وتطوير القدرات الشرطية باستمرار لتواكب الأساليب الإجرامية المستحدثة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي في العصر الحديث.

وأوضح أن هذه العملية المشتركة تأتي ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، التي من ضمن بنودها تبادل المعلومات والخبرات، ما أثمر عن تحقيق نجاح العمليات المشتركة بين الجانبين.

وكانت شرطة أبوظبي قد ضبطت في عمليات متفرقة 2.9 طن من المواد المخدرة و1.4 مليون قرص من المؤثرات العقلية خلال عام 2021 بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 1.2 مليار درهم، وفق وكالة (وام).

ونقلت الوكالة في 24 شباط/فبراير الماضي عن مدير قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد سهيل الراشدي، قوله إن شرطة أبوظبي تتبع إستراتيجية متكاملة لملاحقة وضبط مروجي المخدرات، مهما حاولوا أو ابتكروا طرائق مختلفة وأساليب مضللة لترويج تجارتهم الإجرامية الخاسرة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، ومختلف شرائح المجتمع في الوقاية والحماية من مخاطر المخدرات.

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العميد طاهر غريب الظاهري، إن خطط التوعية أسهمت في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعاون الأفراد مع عناصر الشرطة ليكونوا عونًا لهم في أداء مهامهم وواجباتهم في عملية المكافحة وملاحقة مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات، والإطاحة بهم باستخدام أفضل التقنيات والوسائل المتطورة.