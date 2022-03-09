إيلون ماسك يصارع للتحرر من قيود تمنعه من التغريد حول تسلا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يسعى إيلون ماسك إلى إنهاء اتفاق مع هيئة البورصة الأمريكية (SEC) يفرض عليه الاستحصال على موافقة محام مختص قبل نشر أي رسالة متعلقة مباشرة بنشاط ”تيسلا“ عبر الشبكات الاجتماعية.

وطلب رئيس المجموعة المصنعة للسيارات الكهربائية، المعتاد على إثارة الجدل على تويتر، من قاضٍ في نيويورك، الثلاثاء، إلغاء الاتفاقية المبرمة عام 2018.

وقال أليكس سبيرو، محامي الملياردير، في رسالة إلى القاضي، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسعى إلى ”مضايقة تيسلا وإسكات ماسك“.

وكان الالتزام بالاستحصال على موافقة مسبقة على الرسائل إحدى العقوبات التي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد تغريدة نُشرت في 2018، ادعى فيها إيلون ماسك أن لديه التمويل المناسب لسحب ”تسلا“ من سوق الأسهم من دون تقديم دليل على كلامه.

وبعد تغريدة أخرى مضللة في أوائل عام 2019، وافق ماسك على شرط الاستحصال على موافقة مسبقة على منشوراته المرتبطة مباشرة بأعمال ”تسلا“.

لكنّ ماسك بات يقول إنه ”أُجبر“ على فعل ذلك تحت ضغط التهديد برفع دعوى قضائية ضده من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقال ماسك في الدعوى القضائية إن تغريدة 2018 ”كُتبت عندما كنت أفكر في إخراج شركة تيسلا من سوق الأسهم، وكنت قد حصلت على التمويل والدعم من المستثمرين“.

وأضاف: ”لم أكذب أبداً على المساهمين. لن أكذب أبداً عليهم. وافقت على الاتفاق مع هيئة البورصة؛ من أجل بقاء تيسلا بما يصب في مصلحة المساهمين“.

ويلقي فريقه باللوم على لجنة الأوراق المالية والبورصات بإجرائها تحقيقات ”لا هوادة فيها“ بشأن تغريدات ماسك على مدار السنوات الأربع الماضية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، باع إيلون ماسك ما قيمته 6,9 مليار دولار من أسهم تيسلا في أسبوع واحد، في واحدة من أكبر الصفقات في مثل هذه الفترة الضيقة، من دون أن يكون البيع قسريا أو مرتبطا بعملية توريث.

وحتى قبل أن تنشر الجهة التنظيمية الوثائق الأولى عن عمليات البيع، أجرى ماسك استطلاعا عبر حسابه على تويتر لمعرفة ما إذا كان يجب عليه التخلي عن 10 % من أسهمه في ”تسلا“ أم لا، وقد أيد 57,9% هذه الخطوة من أصل 3,5 مليون مصوّت.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن لجنة الأوراق المالية والبورصات فتحت تحقيقا لتحديد ما إذا كان ماسك، البالغ 50 عاما، والمولود في جنوب إفريقيا، وشقيقه متورطيْن في عملية تداول من الداخل في صفقة بيع الأسهم.

وكان سعر السهم قد انخفض في أعقاب الاستطلاع.

وتتساءل الهيئة الناظمة ما إذا كان إيلون ماسك قد أخطر شقيقه، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة شركة ”تسلا“، بأنه سينشر هذه التغريدة، وما إذا كان كيمبال ماسك قد استغل الوضع.