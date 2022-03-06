قاتِل الأسرة الكويتية في العارضية يعيد تمثيل الجريمة أمام النيابة

كشفت النيابة العامة في الكويت، نتائج التحقيق مع مرتكب ”جريمة العارضية“ المروعة التي راحت ضحيتها أسرة كويتية مؤلفة من زوجين وابنتهما، وهو وافد هندي تم إلقاء القبض عليه، يوم السبت، عقب يوم من اكتشاف الجريمة.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن المتهم اعترف أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقد انتقل برفقة رجال المباحث والنيابة العامة إلى موقع الجريمة لتمثيلها، وسط حراسة أمنية مشددة“.

وسبق انتقال المتهم إلى موقع ارتكاب الجريمة توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طبيب إدارة الطب الشرعي، للتأكد من وجود إصابات عليه تكون ناتجة عن اشتباكه مع أحد من الضحايا من عدمه.

وتم ضُبط مرتكب الجريمة المروعة التي أثارت الرأي العام في الكويت في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء، بعد أن دلت عمليات البحث والتحري على تورطه بارتكاب الجريمة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه ”تم تشكيل فريق بحث من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية بعد ورود البلاغ بشأن الجريمة، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له وضبطه“.

وبحسب البيان، فقد أفاد القاتل ”أنه في يوم الواقعة قام بالتوجه إلى منزل المجني عليهم؛ وذلك لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، مما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة“.

وأضاف أن المتهم أفاد بأنه ”قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار (990 دولارا) ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع الذهب“.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الجثث، عقب انتقالها إلى منزل العائلة، يوم الجمعة، إثر ورود بلاغ من شقيق الزوجة يفيد بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتهما منحورين داخل منزلهم.

وبينت المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية أن ”الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام؛ حيث إن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان، كما تبين أن الضحايا تعرضوا لعدة طعنات بآلة حادة داخل منزلهم قبل أن يتم نحرهم“.

وعبْر المنصات الإلكترونية، تم الكشف عن هويات وأعمار الضحايا، وهم: أحمد الشتيل وهو في العقد الثامن من العمر، وزوجته خالدة غنام الديكان وهي في العقد الخامس، وهي ابنة الموسيقار غنام الديكان ملحن أوبريت ”مذكرات بحار“، وابنتهما أسماء وتبلغ 18 عاما.