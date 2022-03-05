الكويت تقبض على المتهم الرئيس بجريمة "العارضية"

تمكن رجال المباحث الجنائية في الكويت، السبت، من ضبط المتهم بارتكاب ”جريمة العارضية“ المروعة التي راحت ضحيتها أسرة كويتية مؤلفة من زوجين وابنتهما، تم العثور على جثثهم في منزلهم، الجمعة، عقب تفقدهم من قبل أحد أقربائهم.

وكشف مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية أن المتهم الذي تم ضبطه ويشتبه بارتكابه الجريمة ”وافد هندي الجنسية“، حيث دلت التحريات على تورطه في الجريمة بدافع السرقة، وفقا للتحقيقات الأولية التي لا تزال جارية.

وقال المصدر الأمني ”إن التحقيقات دلت على أن المتهم يعرف الضحايا منذ فترة، حيث أحضر لهم خادمة سابقاً“.

وأشار المصدر إلى أن المتهم ”دخل يوم الحادثة إلى المنزل بقصد السرقة ليتم اكتشاف أمره من قبل الزوجة، فقتلها ثم قتل الزوج والابنة“.

وأكد المصدر أنه ستتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات في الجريمة، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن الحادثة.

وقال الإعلامي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث الكويتية، الذي سبق وأن ذكر تفاصيل حول الحادثة والتحقيقات الجارية بشأنها، ”إن هناك مشتبهين رئيسيين في الجريمة وهما من الجنسية الهندية والبنغالية“.

وأوضح اليحيى، في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ”أن أحدهما يعمل في توصيل الطلبات، وآخر يعمل في إدارة مكتب للعمالة المنزلية وهو المتهم الرئيسي في القضية“، مشيراً إلى أنه سيتم قفل القضية وكشف جميع ملابساتها من قبل وزارة الداخلية اليوم.

وأشار اليحيى في تغريدات سابقة إلى أن القاتل ”قام بدايةً بإطفاء الأنوار عن المنزل ثم قتل الزوجة في المطبخ، وتوجه إلى غرفة الزوج وقتله، ثم قتل ابنته“.

وذكر أنه لا توجد هناك مفقودات من المنزل ”باستثناء هاتف الزوجة، وجارٍ البحث عنه“.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الجثث، عقب انتقالها إلى منزل العائلة إثر ورود بلاغ من شقيق الزوجة يفيد بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتهما منحورين داخل منزلهم.

وبينت المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية أن ”الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث إن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان، كما تبين أن الضحايا تعرضوا لعدة طعنات بآلة حادة داخل منزلهم قبل أن يتم نحرهم“.

وعبر المنصات الإلكترونية، تم الكشف عن هويات وأعمار الضحايا، وهم: أحمد الشتيل وهو في العقد الثامن من العمر، وزوجته خالدة غنام الديكان وهي في العقد الخامس، وهي ابنة الموسيقار غنام الديكان ملحن أوبريت ”مذكرات بحار“، وابنتهما أسماء وتبلغ 18 عاما.

وباشرت الجهات الأمنية البحث والتحقيق في الجريمة منذ اكتشافها، حيث شملت التحقيقات 7 أشخاص من الأقرباء والجيران، وبينهم خادمة إثيوبية كانت تعمل لدى الأسرة باليومية، وتبين خلال التحقيق أنه لا علاقة لها بالجريمة.