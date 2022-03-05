الكويت.. استبعاد الخادمة من قائمة المشتبه بهم في "جريمة العارضية"

استبعد رجال المباحث الجنائية في الكويت، من قائمة المتهمين، الخادمة التي كانت تعمل في منزل أسرة أحمد الشتيل التي لقي أفرادها مصرعهم نحرا، في جريمة غامضة عُرفت إعلاميا بـ“جريمة العارضية“.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تم استبعاد الخادمة من المتهمين بالضلوع في الجريمة، بعد التحقيق معها؛ حيث تبين أنها تعمل لديهم باليومية وليست مقيمة في المنزل.

وثارت الشكوك حول الخادمة عقب اكتشاف الجريمة كونها لم تكن موجودة في المنزل، حيث تم ضبطها عقب ساعات وتبين أنها إفريقية وتعمل باليومية.

وبحسب الصحيفة، فإن ”أسباب الجريمة ليست السرقة حيث تبين وجود ذهب الأم والبنت في مكانه وبعض الأموال التي كانوا يحتفظون بها في المنزل“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية في تقرير سابق عن مصدر أمني، أن الخادمة أنكرت خلال التحقيق معها صلتها بالجريمة.

وقال المصدر: ”التحقيقات شملت 4 أشخاص آخرين إلى جانب الخادمة المشتبه بها في الجريمة الغامضة التي أثارت الرأي العام في الكويت“.

وأضاف: ”يواصل رجال المباحث أعمالهم لكشف ملابسات الجريمة من خلال فحص المكالمات الصادرة والواردة لهواتف القتلى على مدار أسبوع كامل، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، بالإضافة إلى استجواب عدد من المقربين والجيران“.

وتابع: ”رجال المباحث عثروا على الجثث في أماكن متفرقة داخل منزلهم منحورين وبهم طعنات بآلة حادة في أماكن متفرقة من أجسادهم“.

بدوره، أشار الإعلامي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث الكويتية، إلى بعض التفاصيل حول الجريمة المروعة.

وقال اليحيى في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”تم استبعاد الخادمة الإثيوبية من المتهمين في قتل الأسرة“، لافتا إلى أن القاتل ”قام بدايةً بإطفاء الأنوار عن المنزل ثم قتل الزوجة في المطبخ وتوجه إلى غرفة الزوج وقتله، ثم قتل ابنته“.

وذكر اليحيى أن دوافع الجريمة ليست السرقة، حيث إنه لا يوجد هناك مفقودات من المنزل ”باستثناء هاتف الزوجة، وجارٍ البحث عنه“.

وعبر المنصات الإلكترونية، تم الكشف عن هويات وأعمار الضحايا، وهم: أحمد الشتيل وهو في العقد الثامن من العمر، وزوجته خالدة غنام الديكان وهي في العقد الخامس، وهي ابنة الموسيقار غنام الديكان ملحن أوبريت ”مذكرات بحار“، وابنتهما أسماء وتبلغ 18 عاما.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الجثث، الجمعة، عقب انتقالها إلى منزل العائلة إثر ورود بلاغ من شقيق الزوجة يفيد بعثوره على شقيقته، وزوجها وابنتهما، منحورين داخل منزلهم.

وبينت المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية أن ”الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث إن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان، كما تبين أن الضحايا تعرضوا لعدة طعنات بآلة حادة، داخل منزلهم قبل أن يتم نحرهم“.