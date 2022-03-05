الكويت.. إطلاق رصاصة على خليجي أثناء قيادته السيارة في الجهراء سببه "خزة"

كشفت التحقيقات مع المتهم بإصابة شاب خليجي برصاصة في رأسه أثناء قيادته لسيارته في منطقة الجهراء شمال غرب الكويت، قبل أيام، أن سبب إطلاقه الرصاصة هو ”خزة“ في الشارع.

ووفقا لحساب ”المجلس“ الإخباري، فإن المجني عليه هو ”سعودي الجنسية“، وأن سبب إطلاق الرصاصة عليه أثناء قيادته للسيارة هو ”التحديق أو النظر المتبادل بشكل لافت“، وهو ما يعرف في الكويت بـ ”الخزة“.

وسبق أن وقعت مشاجرات عنيفة في أماكن عامة ومجمعات نتج عنها إصابات بليغة، وكانت شرارتها ”الخزة“.

وضبطت الأجهزة الأمنية، مساء الخميس، المتهم بإطلاق النار، وبمواجهته أقر بأنه قام بارتكاب الواقعة على إثر خلاف بينهما.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها في ”تويتر“، أنه ”تم إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضية جنايات بحقه“.

ووقعت الحادثة، مساء الثلاثاء الماضي، حيث أصيب الخليجي برصاصة مفاجئة في رأسه أثناء قيادته السيارة في أسواق منطقة الجهراء؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

وباشرت الجهات الأمنية منذ وقوع الحادثة إجراءاتها اللازمة لكشف ملابساتها ومعرفة إن كانت الرصاصة التي أصابت الخليجي طائشة أم أنها مقصودة.

وذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية نقلا عن مصدر أمني في تقرير سابق، أن ”زوجة الخليجي المصاب كانت تعتقد أن الحادث المروري هو الذي تسبب في إصابة زوجها، ولم تكن تعلم أنه أصيب برصاصة“.

وأكد المصدر، أن ”المواطن الخليجي المصاب يتواجد في مستشفى الجهراء وحالته حرجة، في حين أن زوجته، التي كانت برفقته وأصيبت نتيجة اصطدام سيارتهم بعمود الإنارة، حالتها مستقرة“.

وشهد البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، يشكل الوافدون منهم نسبة 70 %، حوادث اعتداء وجرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.

وفي شباط/ فبراير الماضي، سجلت محافظتا الأحمدي وحولي جريمتي قتل، الأولى راح ضحيتها وافد مصري عُثر على جثته في ساحة ترابية، ليتم بعد ساعات ضبط المشتبه بهم في قتله، حيث دلت التحريات على وقوع مشاجرة أدت إلى جريمة القتل.

أما الحادثة الثانية، فقد راح ضحيتها وافد سوداني لقي مصرعه قتلا على يد صديقه ومواطنه بسبب خلافات بينهما.