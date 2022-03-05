إيقاف "بدون" تعمد قتل مسن كويتي دهسًا بسبب خلافات بينهما

ضبط رجال المباحث في الكويت، شابًا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين بـ ”البدون“ عقب ساعات من قتله لمواطن ستيني دهسًا بسيارته بشكل متعمد، أثناء رعيه للإبل في منطقة بر رحية بمحافظة الجهراء، إثر خلافات بينهما.

وستتم إحالة الشاب، اليوم السبت، إلى النيابة العامة للتحقيق معه وكشف أسباب ودوافع ارتكابه لهذه الجريمة، وفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أخبار الأمن والقضاء.

وأشار الحساب الأمني إلى أن سبب دهس الشاب للمواطن المجني عليه هو ”خلاف بينهما على جاخور في بر رحية“.

والجاخور هو اسم يطلقه الكويتيون على الاستراحات الخاصة، وتضم هذه الاستراحات جلسات ترفيه، وألعابا، ومسابح.

ووقعت الحادثة، أمس الجمعة، حيث تعمد الشاب دهس المواطن الذي كان يرعى إبله شمال البلاد، قبل أن يفر هاربًا.

وقالت مصادر لحساب ”مباشر نيوز“ الإخباري: ”إن المجني عليه وصل متوفى إلى مستشفى الجهراء، فيما باشرت الجهات الأمنية البحث عن الشاب الذي دهسه والذي تم ضبطه لاحقًا“.

وتزامنت حادثة القتل هذه مع كشف الأجهزة الأمنية عن جريمة قتل راح ضحيتها أسرة كويتية مؤلفة من 3 أفراد، والتي عُرفت إعلاميًا بـ ”جريمة العارضية“.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن، والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وشهد البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو 4 ملايين و800 ألف شخص، ويشكل الوافدون نسبة 70% من السكان، حوادث اعتداء وجرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.

والأسبوع الماضي، تعرض مواطن خليجي لإصابة برصاصة في رأسه أثناء قيادته لسيارته في أسواق الجهراء، ما أدى إلى فقدانه الوعي، واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

وتبين عقب ضبط المتهم بإطلاق الرصاصة أنها كانت مقصودة، حيث أقر المتهم بأنه قام بارتكاب الواقعة على إثر خلاف بينهما.

وفي شباط/ فبراير الماضي، سجلت محافظتا الأحمدي وحولي جريمتي قتل، الأولى راح ضحيتها وافد مصري عُثر على جثته في ساحة ترابية، ليتم بعد ساعات ضبط المشتبه بهم في قتله، حيث دلت التحريات على وقوع مشاجرة أدت إلى جريمة القتل.

أما الحادثة الثانية، فقد راح ضحيتها وافد سوداني لقي مصرعه قتلًا على يد صديقه ومواطنه بسبب خلافات بينهما.