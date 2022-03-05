راح ضحيتها 3 أشخاص.. تفاصيل جديدة حول جريمة "العارضية" في الكويت

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جديدة حول ”جريمة العارضية“ المروعة التي راح ضحيتها أسرة كويتية مؤلفة من زوجين وابنتهما، تم العثور على جثثهم في منزلهم أمس الجمعة، عقب تفقدهم من قبل أحد أقربائهم.

وعقب ساعات من اكتشاف الجريمة والاشتباه بوجود علاقة للخادمة بها، كونها لم تكن موجودة في المنزل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها وتبين أنها ”أفريقية وتعمل لدى الأسرة بنظام اليومية“، بحسب صحيفة ”القبس“ المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن ”الخادمة أنكرت خلال التحقيق معها صلتها بالجريمة، ولم يتوصل رجال المباحث إلى أي معلومات أو دلائل تؤكد تورطها في الجريمة حتى الآن“.

وأضاف المصدر أن ”التحقيقات شملت 4 أشخاص آخرين إلى جانب الخادمة المشتبه بها في الجريمة الغامضة التي أثارت الرأي العام في الكويت خلال الساعات الماضية“.

وأكد ”مواصلة رجال المباحث أعمالهم لكشف ملابسات الجريمة من خلال فحص المكالمات الصادرة والواردة لهواتف القتلى على مدار أسبوع كامل، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، بالإضافة الى استجواب عدد من المقربين والجيران“.

وأوضح أن ”رجال المباحث عثروا على الجثث في أماكن متفرقة داخل منزلهم منحورين وبهم طعنات بآلة حادة في أماكن متفرقة من أجسادهم“.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن ”أسباب الجريمة ليست السرقة حيث تبين وجود ذهب الأم والبنت في مكانه وبعض الأموال التي كانوا يحتفظون بها في المنزل“.

وعبر المنصات الإلكترونية، تم الكشف عن هويات وأعمار الضحايا وهم أحمد الشتيل وهو في العقد الثامن من العمر، وزوجته خالدة غنام الديكان وهي في العقد الخامس، وهي ابنة الموسيقار غنام الديكان ملحن أوبريت ”مذكرات بحار“، وابنتهما أسماء وتبلغ 18 عاماً.

وقدَم نواب وإعلاميون وحقوقيون التعازي لعائلتي الزوجين اللذين قضيا في الجريمة، دون تحديد تاريخ دفن المتوفين بعد، وفق ما أكده عدد من ذويهم.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على الجثث عقب انتقالها إلى منزل العائلة إثر ورود بلاغ من شقيق الزوجة يفيد بعثوره على شقيقته، وزوجها وابنتها، منحورين داخل منزلهم.

وبينت المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية أن ”الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث إن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان، كما تبين أن الضحايا تعرضوا لعدة طعنات بآلة حادة، داخل منزلهم قبل أن يتم نحرهم“.