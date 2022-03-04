مقتل عائلة كويتية في ظروف غامضة.. والسلطات تباشر التحقيق

شهدت منطقة العارضية التابعة لمحافظة الفروانية الكويتية، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها أسرة مكونة من 3 أفراد، عُثر عليهم وهم جثث هامدة عليها آثار طعنات داخل منزلهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث الأسرة، وهم مواطن، وزوجته، وابنته، مقتولين داخل منزلهم عقب ورود بلاغ من مواطن، وهو شقيق الزوجة يفيد بعثوره على شقيقته، وزوجها، وابنتها، منحورين داخل منزلهم.

استنفار أمني في محيط المنزل والأجهزة الأمنية تتحرى حول واقعة جريمة قتل فى العارضية بعد العثور على مواطن وزوجته وابنتهم منحورين داخل منزلهم. pic.twitter.com/jm6luVi6fd — المجلس (@Almajlliss) March 4, 2022

وقال مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية: إن ”المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية دلت على أن الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث إن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان“.

جريمة قتل بشعة في #العارضية.. نحر مواطن وزوجته وابنته • الجريمة وقعت قبل 4 أيام.. وشقيق الزوجة اكتشفها اليوم https://t.co/1GLNnn0QCK — القبس (@alqabas) March 4, 2022

وأشارت صحيفة ”الراي“ الكويتية إلى أنه وبالمعاينة الأولية تبين أن ”الضحايا قد تعرضوا لعدة طعنات بآلة حادة، داخل منزلهم“.

ضحايا جريمة القتل في #العارضية.. مواطنون وتبين بالمعاينة الأولية تعرضهم لعدة طعنات بآلة حادة https://t.co/cwNGx5nWtx — الراي (@AlraiMediaGroup) March 4, 2022

وأكدت وزارة الداخلية في بيان مقتضب عبر حسابها على ”تويتر“ مباشرة التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ اللازم بهذا الشأن.

الإعلام الأمني:

ورد بلاغ الى عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود جريمة قتل ووفاة 3 أشخاص داخل منزل، وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ اللازم بهذا الشأن — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 4, 2022

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية صورًا أفادت بأنها من أمام منزل الأسرة، حيث ظهرت عدة سيارات أمنية تحيط بالمنزل للبحث في الحادثة، وكشف ملابسات الجريمة، ودوافعها.

وأشارت عدة حسابات إخبارية إلى أن ”هناك شبهة تدور حول الخادمة التي لم يتم العثور عليها في المنزل“.

#جريمة_العارضية

قتل مواطن وزوجته وابنته في آلات حادة منذ يومين والبحث عن خادمة هاربة pic.twitter.com/AapB3AmKpP — خاص الكويت (@BreakingQ81) March 4, 2022

وشهد البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو 4 ملايين و800 ألف شخص، يشكل الوافدون نسبة 70 % من السكان، حوادث اعتداء وجرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها، والمجني عليهم فيها، بين مواطنين، ووافدين، وبدون.

وفي شباط/ فبراير الماضي، سجلت محافظتا الأحمدي، وحولي، جريمتي قتل، الأولى راح ضحيتها وافد مصري عُثر على جثته في ساحة ترابية، ليتم بعد ساعات ضبط المشتبه بهم بقتله، حيث دلت التحريات على وقوع مشاجرة أدت إلى جريمة القتل.

أما الحادثة الثانية، فقد راح ضحيتها وافد سوداني لقي مصرعه قتلًا على يد صديقه ومواطنه بسبب خلافات بينهما.

وشهد العام 2021، عدة جرائم قتل، كان أبرزها جريمة قتل فرح حمزة أكبر التي تم خطفها من أحد الشوارع العامة، وطعنها، وإلقاؤها أمام المستشفى، في نيسان/ أبريل الماضي، وجريمة مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي، الذي لقي حتفه، في حزيران/ يونيو الماضي، على يد مقيم من الجنسية السورية، بعد أن كان قتل والدته في اليوم ذاته في جريمة مزدوجة.