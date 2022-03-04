الكويت.. القبض على المتهم بإطلاق النار على خليجي أثناء قيادته السيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية، من القبض على المتهم بإصابة شاب خليجي برصاصة في رأسه أثناء قيادته لسيارته في منطقة الجهراء شمال غرب البلاد، قبل أيام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“، نشر مساء الخميس، إن ”قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار بمحافظة الجهراء، وبمواجهته أقر بأنه قام بارتكاب الواقعة على إثر خلاف بينهما“.

وأكدت الوزارة أنه ”تم إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضية جنايات بحقه“.

ووقعت الحادثة، مساء الثلاثاء الماضي، حيث أصيب الخليجي برصاصة مفاجئة في رأسه أثناء قيادته السيارة في أسواق منطقة الجهراء؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

وباشرت الجهات الأمنية منذ وقوع الحادثة إجراءاتها اللازمة لكشف ملابساتها ومعرفة إن كانت الرصاصة التي أصابت الخليجي طائشة أم أنها مقصودة.

وذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية نقلا عن مصدر أمني في تقرير سابق، أن ”زوجة الخليجي المصاب كانت تعتقد أن الحادث المروري هو الذي تسبب في إصابة زوجها، ولم تكن تعلم أنه أصيب برصاصة“.

وأكد المصدر أن ”المواطن الخليجي المصاب يتواجد في مستشفى الجهراء وحالته حرجة، في حين أن زوجته، التي كانت برفقته وأصيبت نتيجة اصطدام سيارتهم بعمود الإنارة، حالتها مستقرة“.

وأشار حساب ”مباشر نيوز“ الإخباري إلى أن الشاب المصاب ”سعودي الجنسية“، وقد نقل إلى المستشفى عقب وقوع الحادث بحالة حرجة تطلبت إدخاله العناية المركزة.

وشهد البلد الخليجي الذي يعيش فيه نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، يشكل الوافدون نسبة 70 بالمئة من السكان، حوادث اعتداء وجرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.

وفي شباط/ فبراير الماضي، سجلت محافظتا الأحمدي وحولي جريمتي قتل، الأولى راح ضحيتها وافد مصري عُثر على جثته في ساحة ترابية، ليتم بعد ساعات ضبط المشتبه بهم في قتله، حيث دلت التحريات على وقوع مشاجرة أدت إلى جريمة القتل.

أما الحادثة الثانية، فقد راح ضحيتها وافد سوداني لقي مصرعه قتلا على يد صديقه ومواطنه بسبب خلافات بينهما.