سوريا.. سرقة سيدة تقود إلى عصابة مخدرات

ألقت الجهات الأمنية في محافظة ريف دمشق السورية، القبض على شخص بعد الاشتباه بقيامه بسرقة منزل سيدة، إضافة إلى آخرين ثبت تورطهم بتعاطي المواد المخدرة.

وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية السورية في بيانها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، فقد تقدمت إحدى السيدات ببلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بتعرض خزنة حديدية، تضم داخلها مصاغا ذهبيا ومبالغ بقيمة 500 مليون ليرة سورية (ما يقارب 167 ألف دولار)، للسرقة.

وقالت السيدة، في بلاغها، إن مجهولين أقدموا على دخول منزلها بمفتاح مطابق وسرقة خزنة حديدية تحتوي على مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بقيمة 400 مليون ليرة سورية ومبلغ أربعين ألف دولار أمريكي، وذلك في فترة غيابها عن المنزل.

وبعد تحقيقات مكثفة حامت الشبهات حول شقيق زوجة ابن المدعية، إذ قادت معلومات إلى أنه يقوم باستئجار سيارات وإنفاق مبالغ مالية كبيرة، فتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على السرقة بالاشتراك مع صديقه.

وأضاف المتهم أنه قام بنسخ مفتاح منزل المدعية أثناء زيارته إلى منزلها وإخفاء المسروقات في منزل صديقه المذكور.

ودل المتهم إلى عنوان صديقه، وإثر ذلك تمت مداهمة منزله، ليتبين وجود قريبه فيه برفقة فتاتين وهم يتعاطون المواد المخدرة.

وتم إلقاء القبض عليهم جميعا ومصادرة المواد المخدرة وكانت عبارة عن حشيش وحبوب وعشبة المارجوانا، كما تم القبض على مصدَري المواد المخدرة ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

كما أقر المقبوض عليهم بصرف مبلغ 45 مليون ليرة (ما يقارب 15 ألف دولار) من المبلغ المسروق على أهوائهم وإغواء الفتيات بهدف ترويج المواد المخدرة لهن.

فيما جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يذكر أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لتحتل المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا، للعام 2021، وذلك بحسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

واحتلت مدينة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان، وأتت بغداد في المرتبة التاسعة.

ووفقا للموقع ذاته، تعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عاليا.