السجن 8 أشهر لمقيم تحرش بموظفة سعودية

قضت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة في السعودية، بسجن مقيم من جنسية عربية 8 أشهر، وذلك بعد إدانته بجريمة تحرشه بموظفة سعودية.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد صدر الحكم تعزيرا ضد المدعى عليه، بعد ثبوت التهمة ضده.

وأوضحت محامية الموظفة، أن المتهم قام بالتحرش بموكلتها الموظفة، وحُكِم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تعزيرًا.

واستندت المحكمة في حكمها على يمين المدعية وشهادة شاهدة؛ حيث تُعد شهادة المرأة الواحدة قرينة يمكن البناء عليها ويصعب إهدارها، وتقوي جانب المدعية في الدعوى.

ويعاقب نظام التحرش في القانون السعودي كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل مَن شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدّم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى تعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ويعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين؛ كل مَن تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش، أو تحرش بطفل، أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

وسبق أن أدانت جزائية الرياض مقيما من جنسية عربية بعد أن تحرش بموظفة وترك لها رسالة تهديد بالقتل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير/ شباط الماضي، حيث تحرش المتهم بموظفة في مقر العمل وهددها بالقتل بأن وضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري ”مسدس“ وذخيرة مكتوب أسفلها ”قريبا إن شاء الله“.

وقضت المحكمة بتعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به وذلك بسجنه 10 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة أعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة جريمة التحرش.