الادعاء التركي يطالب بسجن 11 متهما بمحاولة اختطاف طيار إيراني منشق

طلب مكتب المدعي العام لمقاطعة فان شرق تركيا بسجن 11 متهمًا 30 عامًا؛ لمحاولتهم اختطاف الطيار الإيراني مهرداد آبادارباشي، الذي فر إلى تركيا بعدما رفض الذهاب للقتال في سوريا، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية، وكذلك وكالة الأناضول الرسمية باللغة الفارسية، الأربعاء.

وقال مهرداد آبادارباشي إنه طيار مروحية واضطر للفرار إلى تركيا بعد أن رفض الذهاب إلى سوريا.

وقالت الإذاعة إنه ”حسب لائحة الاتهام، التي قبلها الفرع 4 من محكمة فان الإقليمية الجنائية، فقد وجهت اتهامات لـ 11 شخصا بمحاولة الانضمام إلى منظمة إجرامية ومحاولة الاختطاف“، موضحة أنه ”بناء على ما ذكره المدعي، فإن المتهمين نفذوا ثلاث محاولات لاختطاف الطيار“.

وكان جهاز الأمن التركي قد أعلن، في وقت سابق، أنه في 24 أيلول/سبتمبر الماضي تمكن من اعتقال 11 شخصاً، بينهم مواطن إيراني، في مقاطعة فان بتهمة محاولة اختطاف مسؤول عسكري إيراني سابق.

كما نقلت وسائل إعلام تركية عن جهاز المخابرات التركي قوله إن ”عملاء مخابرات الجمهورية الإسلامية أنشأوا شبكة بقيمة 30 ألف دولار؛ لاختطاف المسؤول العسكري الإيراني السابق“.

وفي السنوات الأخيرة، غالبًا ما تصرفت الأجهزة الأمنية الإيرانية بأقل قدر من العوائق على الأراضي التركية، بما في ذلك اختطاف المنشقين والمعارضين، لكن في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، زادت الحساسيات بشأن الاختطاف وعمليات المخابرات الإيرانية في تركيا.

وفي 11 فبراير/شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية بأن أجهزة المخابرات في البلدين أحبطت مؤامرة للسلطات الإيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في إسطنبول يُدعى يائير جيلر، وتم اعتقال ثمانية أشخاص على صلة بمؤامرة الانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وفي الشهر ذاته، أعلنت المخابرات التركية أنها اعتقلت 17 شخصًا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لاختطاف أحد المعارضين الإيرانيين.