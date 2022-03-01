الإمارات.. إحباط محاولة تهريب بضائع ممنوعة عبر ميناء الفجيرة

أحبطت الجهات الأمنية في إمارة الفجيرة في الإمارات محاولة إدخال بضائع ممنوعة للدولة من نوع ”ألبان ومشتقاتها“ بقيمة سوقية تقدر بـ25,239,000 درهم (نحو 6,750,000 دولار)، وذلك عبر ميناء الفجيرة.

كما تم إلقاء القبض على مستقبليها وهم أشخاص من جنسية عربية وآسيوية، كانوا حاولوا تقديم رشوة قدرها 280 ألف درهم (75,600 دولار) لموظف جمركي بهدف تمرير البضائع الممنوعة.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد تلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بلاغا حول محاولة إدخال شحنات مشبوهة بإجمالي 14 حاوية من خلال ميناء الفجيرة بهدف تخزينها في أحد المستودعات في الدولة ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية بصفة غير قانونية.

وإثر البلاغ، تم ضبط الحاويات المستهدفة باستخدام أجهزة التفتيش، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية في الفجيرة، كما تم ضبط المتورطين في استقبال الحاويات بعد محاولتهم إدخال الحاويات عن طريق الرشوة، وأيضًا التهرب من الرسوم والضرائب المقررة.

وقال راشد حماد الحفيتي مدير عام جمارك الفجيرة، إن ”العملية جاءت في ظل تبادل المعلومات مع الهيئة والأطراف ذات الصلة، إذ تم التحفظ على المواد الممنوعة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة وسلطة ميناء الفجيرة وفقًا لإجراءات الضبط القضائي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والجمركية لاحقًا، مؤكدًا استمرارية أعمال التفتيش على جميع الشحنات والحاويات المرتبطة بالدائرة لرصد مختلف المخالفات التي تشكل خطرًا على الأمن والمجتمع لتحقيق حماية المستهلك ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الدولة في مجال التجارة وبناء اقتصادي تنافسي قائم على المعرفة“.

بدوره، أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حماية المجتمع وتعزيز أمنه يمثلان أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة وذلك في إطار تطوير منظومة العمل والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية على النحو الذي يخدم تيسير التجارة“.

وأشاد الفلاسي بشراكات الهيئة الحيوية مع مختلف الجهات التي أفضت إلى مرونة عمليات الضبط بإسناد وحدات التفتيش الجمركي في الهيئة.