إجراءات قانونية ضد سيدة ألبست كلبها "علم الكويت"

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق سيدة بتهمة إهانتها العلم الكويتي.

وأوضحت ”الداخلية“ في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أن الجهات الأمنية باشرت على الفور الإجراءات القانونية بحق السيدة المعنية، وذلك بعد أن ظهرت بمقطع فيديو أهانت فيه علم الدولة، تزامنا مع احتفالات الأعياد الوطنية.

وظهرت سيدة في مقطع فيديو متداول في الأعياد الوطنية وبصحبتها كلبها، الذي قامت بإلباسه العلم الكويتي.

وأثار المقطع المتداول جدلا بين المتابعين، إذ طالب بعضهم بإيقاع أقصى عقوبة بحق السيدة، التي رأوا في تصرفها إساءة للعلم، ومنهم من دافع عنها، مبررين ذلك بأن تصرفها كان عن حسن نية، إذ لم يتم التنبيه إلى شروط استخدام العلم.

يذكر أن أبرز فعاليات الأعياد الوطنية هذا العام، مبادرة ”علم الكويت في كلّ بيت“ والتي انطلقت عبر موقع التواصل ”تويتر“، وتهدف إلى التعبير عن الاعتزاز والتقديم لعلم الكويت، كما يتم رفع العلم على كل الأبراج والمباني في الساحات العامة.

وكانت وزارة الإعلام أعلنت أن الاحتفال بالأعياد الوطنية 2022 سيقام تحت شعار ”جنة لنا كلنا“ احتفاء بالعيد الوطني الـ 61 والذكرى الـ 31 للتحرير.

وتأتي الاحتفالات بالأعياد الوطنية للمرة الأولى منذ جائحة فيروس ”كورونا“، وذلك تزامنا مع إعلان السلطات الكويتية تخفيفها للقيود المفروضة.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الكويت نجحت في مواجهة الموجة الجديدة من كورونا، بأقل الأضرار على المستوى الاقتصادي والصحي والمجتمعي.

وأعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية تمديد فترة برامج الاحتفالات حتى الـ31 من مارس/آذار.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق الـ27 من فبراير/شباط وحتى يوم الخميس الـ3 من مارس/آذار المقبل، بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير لعام 2022 وذكرى الإسراء والمعراج.

وتأتي احتفالات الأعياد الوطنية في كل عام مع فعاليات ”هلا فبراير“، التي تنطلق مطلع فبراير/ شباط، إذ يشارك فيها أبرز فناني الخليج والعرب في مجال الفن والغناء، منهم: الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والكويتي مطرف المطرف، ونوال الكويتية، وشيرين عبدالوهاب، وعبدالله الرويشد، وأصالة نصري، بالإضافة إلى ماجد المهندس، ونبيل شعيل، كما يشارك أيضا الفنان محمد عبده، والفنانة أنغام.