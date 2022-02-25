سوريا.. شاب يخدع فتاة بـ"وعد الزواج" ويدفعها لسرقة والدها

وقعت فتاة في سوريا ضحية شاب وعائلته بعد أن خدعها بإيهامها برغبته الزواج منها، حيث استدرجها وابتزها بمبالغ مالية ومصاغ ذهبي.

وحسب ما نشرته وزارة الداخلية السورية في بيان لها عبر حسابها في ”فيسبوك“، فإن رجلا في منطقة جرمانا في ريف دمشق قدم بلاغا إلى الجهات الأمنية يفيد بأن المتهم أقدم على خداع ابنته، البالغة من العمر 17 عاما، وإيهامها بالزواج، وسلبها مبلغ ثلاثة ملايين و200 ألف ليرة (ما يعادل نحو ألف دولار أمريكي)، إضافة إلى مصاغ ذهبي، ومبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي كذلك.

وقال الأب في إفادته إن المتهم وعد ابنته بالزواج منها ثم استدرجها وقام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها التي قامت بإرسالها له وإجبارها على سرقة والدها وإعطائه المسروقات.

وإثر البلاغ، تم القبض على المتهم، حيث أقر في التحقيقات بإقدامه على الاحتيال على الفتاة وأخذ المبلغ والمصاغ الذهبي.

وأضاف المتهم أنه أقدم على ذلك بالاشتراك مع زوجته، التي قامت بانتحال صفة شقيقته أمام الفتاة لإيهامها بصدق نواياه في الزواج، وقام بإيداع كامل المصاغ الذهبي لدى والد زوجته، وإعطاء رفيقيه كذلك مبلغا من المال وهما على علم بالحادث، كما أقر أنه أعطى والدته مبلغا من المال المسروق لتحويلها الى الدولار الأمريكي.

وتم القبض على جميع المتورطين مع المتهم واسترداد كامل المبلغ، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشهدت سوريا في الأشهر الماضية، جرائم قتل وخطف واغتصاب، منها حادثة خطف واغتصاب وقتل الطفلة سيدرا (13 عاما) على يد حدثين في محافظة طرطوس، وحادثة بيت سحم في ريف دمشق التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال ووالدتهم التي تعرضت للاغتصاب قبل قتلها في منزلها.

يذكر أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة لتحتل المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا، للعام 2021، وذلك حسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

واحتلت مدينة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان، وأتت بغداد في المرتبة التاسعة.

وحسب الموقع تعد سوريا من الدول التي يسجل فيها مؤشر الجريمة مستوى عاليا.