السعودية.. النائب العام يوجه بضبط المتورطين بمشاجرة حفر الباطن

وجه النائب العام في المملكة العربية السعودية بسرعة إلقاء القبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول، وهم يعتدون على بعضهم باستخدام أدوات حادة في حفر الباطن، أمس الثلاثاء وفق حسابات إخبارية محلية.

وشددت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإقرار الأمن في المملكة ومكافحة الجرائم، مؤكدة أن الجناة سوف يواجهون عقوبات رادعة باعتبار ما ارتكبوه جريمة تمس الأمن والسلم العام.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لمشاجرة بين مجموعة من الشبان، وتم استخدام سيوف فيها، في وقت شكك فيها متابعون أن تكون السيوف حقيقية بالفعل.

ولم يتم الكشف عن أسباب وملابسات المشاجرة.

وتعمل الجهات الأمنية في المملكة على ضبط مرتكبي المخالفات، حيث تقوم الجهات المعنية برصد كل ما يتم نشره من مخالفات وجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة مرتكبيها.

وتثير المشاجرات في الأماكن العامة ردود فعل غاضبة بين السعوديين، لا سيما تلك التي توثقها كاميرات المراقبة وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر أفرادها مسلحين في بعض الحالات، وسط دعوات للحد من تلك المشاجرات ومعاقبة المتورطين فيها.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على 6 أشخاص شاركوا بمشاجرة جماعية وقعت بأحد الأماكن العامة.

وبحسب ما ذكره حساب الأمن العام السعودي على ”تويتر“ فإن أطراف المشاجرة مواطنون في العقدين الثاني والرابع من العمر.

كما تم القبض على أطراف مشاجرة جماعية وقعت بأحد المجمعات التجارية بين فتاتين وشاب، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتبين أن أطراف المشاجرة جميعهم مواطنون في العقد الثاني من عمرهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس في حينها، قوله إنه تم ضبط أطراف المشاجرة بعد ورود بلاغ عن مشاجرة جماعية بين مرتادي أحد المجمعات بمدينة الرياض.

وأكد الرائد خالد الكريديس أنه تم ضبط 13 شخصا آخرين كانوا موجودين بموقع المشاجرة لمخالفتهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، وتم إحالة الجميع إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.